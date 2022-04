Review – MLB The Show 22

El reto de las franquicias anuales

Un nuevo año ha llegado, lo que también significa que veremos el regreso de muchas franquicias anuales, entre ellas MLB The Show. Esta aclamada serie de beisbol ha destacado porque con cada nueva entrega, Sony San Diego Studio no solamente logra incorporar nuevos elementos que la hacen sentir fresca, sino que también conservan muchas de las características y mecánicas clásicas que tanto disfrutan los fans. MLB The Show 21 en particular fue de suma importancia para sus desarrolladores, pues significó la llegada de esta serie a una nueva generación de consolas, específicamente el PlayStation 5. Mientras que esta entrega dio los primeros pasos hacia el futuro de la saga, MLB The Show 22 ya se siente como una genuina evolución de la misma, aunque claro, no todo es miel sobre hojuelas y hay un par de apartados que definitivamente tuvieron oportunidad de desarrollarse mucho más.

Contrario a lo que tal vez se podría llegar a creer, el mantener una franquicia relevante mediante entregas anuales no es tan fácil como parece. Además de tener que encontrar la manera de revitalizar la serie mediante nuevas adiciones, también es importante mantenerse fiel a la misma para conservar a la base de usuarios ya instalados. Como te decía hace unos momentos, creo que San Diego Studio ha logrado equilibrar estos dos elementos casi a la perfección, pero con MLB The Show 22 se fueron muy a la segura y creo que el miedo de sus autores por querer ir o ver más allá de lo establecido, limitó el potencial que este juego pudo haber tenido. No me malinterpretes, este nuevo título sigue siendo una fuerte adición al resto, pero a continuación te explicó el por qué dije todo esto.

Espectacular gameplay, como siempre

Una vez que inicias MLB The Show 22 por primera vez, serás recibido con un intuitivo menú y configuraciones que te permitirán personalizar la experiencia de juego como mejor te acomode. Podrás acomodar un montón de ajustes de manera individual, desde la forma en que bateas, hasta la manera en que lanzas cada tiro. La verdad es que sí me sorprendió ver todas estas opciones de accesibilidad y lo bien que funcionan, particularmente con los nuevos jugadores.

De hecho, de una vez te digo que este juego hace un gran trabajo presentándote a cada una de sus mecánicas, así que los nuevos jugadores tendrán una experiencia introductoria bastante fluida y sin demasiadas complicaciones. Por supuesto, también hay opciones para deshabilitar todas estas ayudas, al punto de hacer que la interfaz sea completamente invisible, algo que tal vez los veteranos de la franquicia quieren probar. Sin importar cuál sea tu estilo de juego preferido, MLB The Show 22 no te penalizará en lo absoluto, así que siéntete cómodo jugando como mejor te apetezca.

Una vez que terminaste con todos los tutoriales y secuencias introductorias, tendrás la libertad de explorar cada uno de los modos de juego que hay aquí. Tenemos cuatro principales modos y una docena de modos adicionales, así que hay contenido de sobra. Algunos de estos modos cuentan con funcionalidades únicas, mientras que otros podríamos considerar como simples revisiones de otros. Sea como sea, hay de todo para todo tipo de jugadores.

Uno de los principales modos de juego es el famoso Road to the Show, en donde deberás crear tu propio jugador, empezar en las ligas menores, y avanzar hasta llegar a las grandes ligas. Tu jugador empezará con un nivel promedio, y dependerá de ti irlo de subiendo de nivel en cada partida. Tendrás que elegir entre pitcher o bateador, y únicamente podrás tomar control de tu jugador en este modo, así que piensa muy bien cuál quieres que sea tu posición.

Lo que me llamó la atención de este modo es lo desarrollado que ahora se siente, ya que no solamente podrás platicar con tu entrenador y asistir a eventos de prensa, sino que también irás desarrollando amistades con tus compañeros de equipo y rivalidades con jugadores de otras escuadras. Esto se ve reflejado mediante pistas visuales, mismas que te van indicando cuando subas de nivel tu amistad o rivalidad.

Asimismo, MLB The Show 22 ahora cuenta con un sistema de personalización mucho más extenso que va más allá de lo cosmético. Dependiendo de si eres bateador o lanzador, podrás elegir diferentes perks para tu personaje que aumentan tus estadísticas como velocidad, puntería, resistencia, y demás. Estos perks se dividen en categorías de bronce, plata, y oro, evidentemente esta última siendo la mejor de las tres y la que más beneficios ofrece. Podrás desbloquear más perks subiendo de nivel y a través de los paquetes de tarjetas, pero ya te contaré de estos últimos más adelante.

El resto de los modos principales consiste en Diamond Dynasty, que podríamos considerar como el equivalente de FUT de FIFA, March to October, en donde jugarás como un equipo existente desde marzo hasta octubre y en el camino deberás ir completando ciertos desafíos y alcanzando ciertos hitos, y por último Franchise Mode, en donde te convertirás en el administrador de un equipo de béisbol.

Evidentemente también tenemos otros modos de juego tradicionales como los clásicos partidos de exhibición, el modo Retro, el modo Leyendas, y demás. Cuando se trata de nuevas adiciones tenemos el modo co-op online, que te permitirá jugar partidas de 2v2, 3v3 y hasta en Diamond Dynasty.

Esencialmente, existen dos formas de jugar MLB The Show 22: como bateador y como lanzador. Al jugar como bateador tu objetivo será, evidentemente, golpear la bola y tratar de hacer homeruns, pero también existe esta otra mecánica en donde deberás mover a tu jugador alrededor de las cuartas bases. Este último proceso también puede ser automatizado, si así lo prefieres. Existen varias opciones sobre cómo batear, y cada una de ellas te dará resultados diferentes. Esta mecánica puede ser tan sencilla o tan compleja como tú lo desees, ya que podrías asignar cada tipo de golpe a un botón del control, o incluso asignarlos a ciertos movimientos de los joystick.

Mientras que cuando lanzas, también deberás elegir un tipo de lanzamiento que de igual manera puedes asignar a cualquiera de los botones del control. En caso de que tu oponente le pegue a la pelota, entonces la cambiarás de forma automática a jardinero, donde tu objetivo ahora será el de atrapar la pelota e irla pasando entre los diferentes jardineros para así descalificar al rival. Sí, este proceso también se puede automatizar.

Un mejor sistema de progresión

Como te platicaba hace unos momentos, la progresión del jugador ahora ha ganado más relevancia en MLB The Show 22, ya que coleccionar cartas para Diamond Dynasty es más fácil que nunca antes. Ahora, sin importar qué modo de juego estés jugando, recibirás puntos de experiencia que te van a permitir desbloquear nuevos sobres de cartas, y por ende, diferentes recompensas. Y es que la progresión ya no está atada únicamente al modo Road to the Show, sino a tu perfil como jugador.

Por ejemplo, para el modo Diamond Dynasty ya es mucho más fácil conseguir cartas de cualquier tipo gracias a su intuitivo tutorial y progresión. Inicialmente, tu objetivo será adquirir las famosas cartas de Face of the Franchise, y para lograrlo, basta con jugar cualquiera de los modos que el título tiene para ti. Evidentemente, esto permite que los coleccionistas se diviertan mientras al mismo tiempo coleccionan estas cartas, algo que todo juego debería hacer.

Una de las novedades para este modo es conocido como Mini Seasons, una serie de partidos offline en donde tu roster de Diamond Dynasty deberá enfrentarse contra otros generados previamente por miembros de la comunidad. Es decir, son partidos offline contra equipos de jugadores reales que juegan un importante papel dentro del tema del coleccionismo debido a que las recompensas que ofrecen suelen ser mucho mejores.

Gracias a que absolutamente todo lo que haces te ofrece algún tipo de progresión hacia estos coleccionables, eventualmente llegará el punto en que será posible haber desbloqueado todo por el simpe hecho de jugar de forma natural. Claro, también existe la opción de comprar cartas y sobres utilizando dinero real, aunque en MLB The Show 22 ya no se siente tan necesario como antes, lo cual siempre se agradece.

Estos paquetes de cartas están divididos en categorías, y no todos ellos necesariamente podrían incluir algún jugador para tu equipo. También tenemos paquetes compuestos por objetos cosméticos y perks para tu jugador. Encontrarás cosas como guantes, accesorios, logotipos, bates y demás elementos que puedes desbloquear para tu avatar. Hay muchísimas cosas por conseguir, e incluso quienes no disfrutan tanto de esto, creo que encontrarán que estar abriendo sobres de cartas constantemente puede volverse bastante adictivo, especialmente porque nunca sabes lo que hallarás dentro de cada uno de ellos.

Por otra parte tenemos el modo Franchise, el cual está prácticamente intacto respecto a la versión que conocimos el año pasado. Sí hay varias mejoras relacionadas a la lógica de cada intercambio así como a la manera en que evoluciona cada jugador, pero en general, no esperes grandes diferencias aquí. A pesar de ser cambios relativamente pequeños, la realidad es que sí hacen que la experiencia se sienta un poco mejor, y espero que con la entrega del próximo año realmente se tomen el tiempo para implementar cambios más drásticos.

Aquellos que busquen una experiencia un tanto rebajada pueden acudir al modo March to October, aunque para serte franco, en esta ocasión este modo también ha recibido unos cuantos cambios que lo hacen más divertido. Por ejemplo, la administración de tu equipo y la compra de jugadores no suele ocurrir con tanta frecuencia como en el modo Franchise, y esto provoca que March to October tenga un mejor ritmo y sea un poco más amigable para los usuarios.

Y hablando sobre la progresión, creo que es importante destacar que MLB The Show 22 tampoco te permite transferir tu progreso de las entregas anteriores, tal y como lo hemos visto desde MLB The Show 20. Los nuevos jugadores no tendrán problema con esto, pero quienes llevan años sumergidos en la saga ciertamente despreciaran el hecho de que Sony haya quitado esta opción debido a todas las cosas que se perdieron en el camino, especialmente relacionadas a creaciones de la comunidad y demás elementos.

Impecable apartado técnico

Creo que desde siempre, los juegos de MLB han destacado por su increíble apartado gráfico y MLB The Show 22 obviamente no es la excepción. A pesar de ser un título que todavía llega a la pasada generación de consolas, está claro que Sony San Diego le prestó importante atención a la nueva generación, pues ahora tenemos un apartado audiovisual realmente digno del PS5 y Series X|S. Los modelos de personaje no solamente lucen mejor, sino que también se mejoró muchísimo la atención al detalle en todos los elementos pensables.

En consolas de nueva generación, MLB The Show 22 corre a una resolución nativa de 4K y a 60FPS, sin la posibilidad de modificar estas opciones de visualización. Afortunadamente, el juego corre sin ningún tipo de problema, y parece que los bugs y glitches ya quedaron en el pasado de la franquicia. Sí, de vez en cuando me tocó ver alguna animación un poco extraña, mismo caso con las expresiones faciales de ciertos jugadores y el comportamiento de la audiencia, pero en realidad no es nada grave que rompa la experiencia ni nada por el estilo.

En el caso del PlayStation 5, MLB The Show 22 también hace uso del DualSense, y creo que aquí también se mejoró significativamente. Mientras que en MLB The Show 21 las funciones de este control se sentían implementadas de una forma un tanto brusca, con la entrega de este año se han refinado bastante y ahora sentirás diferentes tipos de vibraciones dependiendo de tus acciones. Por ejemplo, la intensidad con la que golpees la pelota también determinará la intensidad de la vibración, mismo caso cuando estés jugando como pitcher o jardinero. También hay usos más sutiles de la vibración en los menús y en la interfaz. El tema de los gatillos adaptables en realidad no fue aprovechado aquí, y es que no hay mucho que puedas hacer con ellos.

Sin importar qué esté ocurriendo en pantalla, MLB The Show 22 siempre logra mantenerse estable tanto en la resolución como en los cuadros por segundo, y generalmente hablando, estamos frente a una experiencia que no solamente corre bien, sino que también se escucha bien. Los sonidos ambientales en el campo de juego, así como la reacción de la multitud y por supuesto, los comentaristas, realmente te hacen sentir como estar en un auténtico partido de béisbol. Además de que este juego ya cuenta con soporte oficial para audio en 3D, haciendo que la experiencia se sienta mucho más inmersiva que nunca antes.

Por supuesto, los controles también se sienten responsivos y precisos en las manos, e independiente de cuál configuración utilices, te puedo asegurar que no tendrás problema alguno con ninguna de ellas. Como te lo mencionaba al principio de la reseña, las amplias opciones de accesibilidad que tiene este juego son verdaderamente impresionantes y deja en evidencia lo mucho que Sony San Diego pensó no solamente en los nuevos jugadores, sino también en los veteranos de la franquicia.

Más de lo mismo, pero mejor

Al final del día, MLB The Show 22 tal vez no haya innovado en muchos aspectos y sí, hay ciertos elementos que se sienten prácticamente idénticos a la entrega del año pasado. Pero esto no es necesariamente algo malo, porque en su núcleo, este juego sigue siendo una fantástica experiencia de béisbol que los fans van a adorar, y creo que eso es lo que realmente importa.

Con apantallantes gráficas, sensacionales controles y un variado catálogo de modos de juego, MLB The Show 22 es otra fuerte entrega de esta saga que durante años, Sony San Diego ha ido perfeccionando poco a poco. Todavía hay mucho camino por recorrer, pero con cada nuevo lanzamiento sí se va sintiendo cómo va evolucionando la franquicia, incluso si estos avances no son tan significativos.

Los fanáticos de este deporte encontrarán gran valor con todo lo que ofrece este juego, pero ¿qué tal para los nuevos jugadores? Pues como ya te lo mencione, las amplias opciones de accesibilidad permiten que cualquier persona, aún sin tener mucho conocimiento sobre el béisbol, pueda entrarle sin demasiados problemas, pero los veteranos tampoco han quedado en el olvido y ellos también se encontrarán con sus propios ajustes para personalizar la experiencia de juego como mejor les parezca.