Review – Madden NFL 23

John Madden, legendario entrenador, comentarista, analista y miembro del Salón de la Fama del Futbol Americano en Canton, Ohio, falleció el pasado 28 de diciembre de 2021 a los 85 años. Su legado, más allá de formar equipos campeones con la franquicia de los Raiders, es fomentar la práctica y el conocimiento del deporte divulgando sus fundamentos.

Dicha divulgación comenzó con Madden en los comentarios de la cadena CBS, donde mostraba las jugadas a profundidad para hacer digerible un juego repleto de táctica y estrategia. Sin embargo, fue a través de los videojuegos a su nombre realizados por Electronic Arts donde pudo mostrar de qué trata este deporte a fanáticos y curiosos por igual.

Madden NFL 23 llega este año con dos premisas. La primera es ser un juego valioso de futbol americano, siendo la única franquicia con licencia de la National Football League en el mercado. La segunda es servir como homenaje al mítico entrenador y analista. Naturalmente la misión de este review es dar cuenta de ambos objetivos y descubrir si lo logra.

Contigo aprendí

Cada año es natural encontrarte con novedades en el gameplay, gráficos y, sobre todo, la manera en la que el juego retrata la acción del emparrillado a través de animación y física. La promesa de esta temporada es un función denominada Fieldsense. Básicamente versa en torno a la posibilidad de brindar una mayor precisión en la intensidad y trayectoria de los pases.

Mientras que en entregas recientes nos encontrábamos con varios tipos de pase (bala, flotado, bajo y al toque), Fieldsense suma la posibilidad de manejar nosotros mismos si es un envío veloz, potente o más lento. Esto con el fin de brindar mayor precisión y ofrecer al receptor una mejor reacción. La propuesta es interesante. Cuesta un poco tomar el ritmo. Pero, después de un rato, no brinda mayores ventajas a menos que juegues contra un rival en línea con una defensiva muy bien ejecutada.

De igual manera, el juego promete más animaciones de impacto y mejores reacciones. Se ve mejor, sí. Hay momentos en los que las recepciones y las tacleadas lucen mejor detalladas. Pero seamos honestos: son pocas opciones nuevas en un juego lleno de reacciones. Se agradece el esfuerzo, pero es indudable que se pierden en el mar de acción que brinda el juego.

Estas novedades visuales y de gameplay son exclusivas de las consolas PlayStation 5 y las Xbox Series. Sorprende, por supuesto, que la versión de PC no tenga estas características y se venda para dicho ecosistema la edición para la generación previa. De cualquier manera, tanto visualmente como en jugabilidad, la versión de Xbox One, PS4 y computadora luce bastante bien. Para el review jugamos tanto en Series S como en One.

“Si no trabajas duro y no juegas bien no puedes ser un líder”

En cuanto a modos de juego la principal novedad aparece cuando el modo carrera está combinado con los minijuegos de The Yard y la modalidad de historia. El resultado es Face of the Franchise. ¿Qué es esto? Verás: creas a tu jugador, le pones la ropita que mejor te acomode y más te guste para después hacer que busque la gloria en el emparrillado.

The League es una modalidad de historia en la cual tu personaje firma con un equipo profesional. El objetivo general, el cual sirve como concepto de la trama, es alcanzar el rating de 99. Porque, al hacerlo, estarás entre los mejores de la historia. Esto en como parte del llamado “99 Club”.

La trama te pondrá diálogos con tu representante, tus entrenadores y hasta con directivos del equipo. Cuando no estás jugando tendrás que cumplir diversas tareas que van desde rutinas de entrenamiento hasta momentos para compartir tanto con los fans como con los compañeros. Esto con el fin de mejorar tus stats, generar créditos y hasta cumplir objetivos para premios extra cancha como el galardón Walter Payton por obras humanitarias.

No esperes cutscenes de alto perfil, la mayoría son un tanto genéricas y fuera de dos o tres momentos no implican gran cosa en el resultado de tus actividades. Sin embargo, le dan un sabor extra a una modalidad clásica donde naturalmente sólo estás al mando de los momentos donde el coach te pone sobre el terreno de juego. Es tu deber ganarte tu lugar en la cancha y volverte una estrella.

Durante los partidos y series en donde estés jugando tendrás diversos retos. Ya sea generales o a lo largo de la posesión. Tendrás que cumplirlos para ganar mayor puntaje y subir tanto tu experiencia como tus stats más rápido. Suena sencillo, pero algunos desafíos implican mover de cabeza tu plan de juego para llenar los requerimientos. Un condimento adicional para todo lo que sucede.

“Nada me anima más que el futbol americano”

The Yard ha vuelto. Con más dependencia del juego en línea y más microtransacciones. Así de simple. A diferencia de la entrega pasada, que tenía una campaña autónoma de un jugador, esta modalidad de “tochito” seis contra seis está fundamentada en eventos temporales y enfrentamientos multijugador online. Lo cual es un poco decepcionante, porque ahora sólo puedes jugar en las canchas y los partidos que las opciones temporales tienen definido en ese momento específico.

Puedes ganar créditos y moneda en juego en The League. Pero no te van a alcanzar para realmente nada. Quizá algunas bonificaciones de moneda virtual puedan servirte para comprar atuendos estéticos, pero tampoco esperes que te ajuste para más de un jersey y un accesorio. Considera también que los atuendos son de local y de visita, cada uno con sus propias prendas y añadidos. Sí, es mucho recurso el necesario para modificar a tu avatar.

¿Te gustó un atuendo? Lo puedes comprar en un paquete con dinero real. Pero se siente como un abuso. Porque ya estás pagando por el juego y ya tienes una modalidad diseñada para sacarte feria con los micropagos en el Ultimate Team. ¿Para qué tener una donde se exprima todavía más tu cartera? A eso añade que, como mencionamos, los campos disponibles para jugar son los de temporada. The Yard es una opción divertidísima, pero cuyos mecanismos de monetización evitan que puedas disfrutarlo al cien.

¿Quieres una historia de terror? The Yard es un modo que requiere que estés en línea para funcionar. Está vinculado a The League, la modalidad de historia y carrera. Si por algún motivo pierdes la conexión o se cae algún servicio online (ya sea el de tu plataforma de juego o el de EA) no podrás seguir jugando. Ni siquiera en la opción para disfrute en solitario. Es un aspecto que a veces frustra y nos muestra a dónde va la industria del gaming. Esta vez para mal.

“De no haber sido coach hubiera sido un profesor”

Franchise es un modo de juego que mezcla tanto la carrera de entrenador como la de directivo. Es el modo temporada clásico, el cual desde hace tiempo ha tomado detalles típicos de los juegos de gerencia deportiva. No sólo manejas el gameplay tradicionalmente, sino que defines los drafts, los contratos y hasta las mejoras en tu equipo de asesores.

A diferencia de entregas pasadas, existe una mayor importancia en los scouts. Vas a depender de ellos para ojear a los mejores prospectos colegiales. Tendrás más información de qué atletas te son más útiles en el juego para cuando llegue el draft, toda vez que también puedes tener más detalles de los agentes libres disponibles.

Negociar contratos ahora es un poquito más complejo. Los jugadores con los que estés buscando un acuerdo ahora tienen mayores necesidades que simplemente llegarles al precio, tanto como posibilidades jugar o roles específicos en el equipo. Si has jugado otros simuladores de gerencia, como Football Manager, ya estará acostumbrado. Si no, no te preocupes. El nivel de complejidad no es tan elevado. Digamos que es un bonito gesto de realismo que se agradece.

“La disciplina se da en el campo, no fuera de él”

El modo Ultimate Team. Ese polémico modo en todos los juegos de EA Sports que amas u odias. No hay punto medio. Decir que su función es sacarte centavos es como declarar que el agua moja o que el fuego quema. Pero tiene sus fans, tanto casuales como aquellos que le han invertido lo suficiente para aspirar a ser auténticos profesionales.

Ultimate Team, en esta entrega, está repleto de desafíos y juegos en los cuales obtienes como premios diversas cartas con cierto valor. Además, están los Field Pass. Se trata de cartas con temáticas temporales que obtienes como recompensas por jugar de manera constante o consistente. Es claro que su objetivo es, a fin de cuentas, reducir las quejas de que la modalidad se basa en pagar por las victorias.

Pese a los esfuerzos de EA por hacer más llevadero este modo, sigue siendo una devoradora de dinero. Las recompensas son escasas y, naturalmente, para hacer tu equipo uno contendiente necesitas de cartas con características específicas para que se acomoden en aspectos como la química entre jugadores. Se agradece el esfuerzo, los retos temáticos temporales son divertidos, pero no resta la sensación de que estamos ante una modalidad que tiene como objetivo el hacerte sacar la tarjeta de crédito.

“Los auto elogios son para perdedores”

La presentación tiene aún como base los fundamentos de la entrega anterior, con un retoque en el HUB, marcadores y estilo visual. La cámara y las tomas son muy buenas y entregan una gran perspectiva de lo que sucede en el campo. Han mejorado de formar importante detalles como las texturas y la iluminación. La mayor parte de los jugadores lucen bien y el modelado de los estadios sigue aprovechando que no necesitan trabajar en las arenas de 12 ligas como en FIFA. De esta manera, los aspectos de cada campo de juego relucen en cada partido (teniendo como punto de comparación canchas como el Azteca, Wembley y Tottenham).

Ahora, no es el juego de EA Sports que mejor aprovecha sus posibilidades visuales. NHL 22 tiene mejor presentación visual al momento de presentar datos de interés y hasta en las repeticiones. A esto sumemos que, aún en las nuevas consolas, las animaciones se llegan a trabar o hay momentos en que los atletas atraviesan mobiliario o a sus propios compañeros. Estos últimos detalles no son constantes y no afectan la experiencia general. Pero claramente deben ser mencionados: llevan décadas pasando. Hace décadas era un error. Que continúen no hace que deje de serlo.

La narración tiene más líneas y es aún más amena… si sabes inglés. Es 2023, Madden tiene al menos 20 años siendo el segundo juego de EA Sports en el mercado latino o, al menos, mexicano. El público de habla hispana, en teoría, es de alta importancia monetaria para la liga. Cowboys, Steelers y hasta 49ers han tenido embajadores en México y equipos como los Dolphins tienen representantes oficiales para España (aunque usted… no lo crea). Hay equipos de transmisión de calidad para que EA escoja. Ciro Procuna, especialista de americano para ESPN, ya trabajó en la serie FIFA. Y él es sólo un ejemplo.

El que a estas alturas la serie no tenga narraciones en español sólo se reduce a un motivo: a Electronic Arts le vale un cacahuate. Sí, pedir voces en español se siente ya como pedirle peras al olmo. Pero es una solicitud justificada y cuya ausencia evita que esta serie de juegos lleguen aún a más gente. O, al menos, que el disfruta para varios jugadores leales sea mayor.

Los juegos de EA Sports son míticos por sus bandas sonora. Aquí hay que señalar una obviedad: el soundtrack es cultura de futbol americano y, por tanto, sigue las tendencias más populares en el vecino del norte. Quien esto escribe sólo conoce a Cypress Hill, Snoop Dogg y Kendrick Lamar, por ejemplo. Fuera de ellos es hip hop contemporáneo puro. Con beats que, de tanto seguir la tendencia, llegan a perderse unos con otros. Es buena música pero, claro, necesitas estar en esa onda o la vas a terminar ignorando.

“Los que ven futbol americano están buscando divertirse”

Sí, es una edición en la que pudieron haber entregado un gran homenaje a John Madden. Tiene la portada. Pero los tributos son escasos y, ciertamente, un poquito por debajo de lo que esperaríamos. Sobre todo porque se trata de un Pro Bowl especial, en el Coliseo de Oakland (la vieja sede de los Raiders), con sus “jugadores favoritos” (incomprobable) de ayer y hoy.

El lema “It’s In The Game” del principio está en su voz. Y el modo Face of the Franchise tiene un bonito tributo motivaciones. Fuera de eso, sumado a un clip con su participación en la serie (muy breve), no hay mayor homenaje. Y es verdad que muchos esperábamos un poquito más de él. Sólo un poquito.

“El camino a lo fácil te lleva a la alcantarilla”

Madden NFL 23, en sus fundamentos, es un muy buen juego de futbol americano. El gameplay es funcional, es divertido, tiene modalidades con alto potencial y cumple sus funciones principales. Sí, tiene errores. Incluso deja claro que hay un mercado que pese a ser en teoría financieramente importante como el hispanoparlante no tiene interés en darle mayor atención. Pero, pese a todo, en general es un buen juego.

Sin embargo, hay cosas muy desastrosas en medio de lo que está bien hecho. Primero: hicieron que el minijuego de The Yard se volviera aún más dependiente de los micropagos y lo hicieron ampliamente vinculado al gameplay en línea. El conectar dicha opción con el modo de carrera hace que, si pierdes la conexión, sea imposible disfrutar una de las mejores partes del juego.

A eso hay que sumar que, este año, se siente el interés de volver Madden un juego como servicio. Lo cual no estaría mal si no se pagara un precio completo por el título. Se entiende que los desarrolladores quieran hacer de estas opciones un recurso para generar ganancias complementarias en una época donde los desarrollos son más caros que nunca. Pero no señalar que se ha llegado a un abuso sería mentir.

Madden 23 es un gigante en cuanto a ideas para modos de juego y opciones divertidas. Pero tiene pies de barro en su dependencia al juego online con micropagos. Y ese barro es muy frágil: basta una desconexión para arruinar una partida de un jugador. EA Sports tiene que decidir si quiere dar marcha atrás a un abuso puro y duro o, como ha pasado otras veces, seguir exprimiendo la cartera de los jugadores. Tan simple como eso.