Amazon podría estar en proceso de adquirir a EA

Desde la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, varios rumores han señalado que EA sería la siguiente gran compañía de la industria de los videojuegos en ser adquirida por alguna empresa de alto nivel. En esta ocasión, se ha reportado que Amazon realizará este movimiento, y el anuncio se daría el día de hoy.

De acuerdo con fuentes de GLHF, Amazon anunciaría el día de hoy sus planes para comprar a EA por una cantidad no determinada. El medio sueco ha mencionado que el principal motivo es para usar las propiedades de esta compañía, y convertirlas en series y películas para Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon. Sin embargo, parece que esto ha resultado ser incierto.

Al darse a conocer el rumor original, CNBC se puso en contacto con sus propias fuentes en el tema, y ha señalado que esto es simplemente incierto, y por el momento no existen planes dentro de Amazon para comprar a EA. Esta información fue corroborada por Bloomberg Terminal, quienes también han mencionado que el reporte original de GLHF es incorrecto.

Amazon is not going to make a bid for Electronic Arts, sources tell CNBC's @DavidFaber. Shares of $EA surged earlier on a report citing a "rumor." pic.twitter.com/k7wk0Fy7xv

— CNBC Now (@CNBCnow) August 26, 2022