Falleció John Madden, leyenda del fútbol americano

John Madden, figura histórica del fútbol americano, falleció en la mañana de este martes a sus 85 años de edad. La noticia fue confirmada por la NFL, quienes dijeron que Madden murió de forma inesperada el día de hoy sin dar muchos detalles al respecto.

The NFL is saddened to share the passing of the legendary John Madden. He was 85. pic.twitter.com/MxLFYLfY8k

— NFL (@NFL) December 29, 2021