Kim “GimGoon” Han-saem, uno de los jugadores profesionales de League of Legends más destacados de los últimos años, anunció el día de ayer que se estará retirando oficialmente de la escena competitiva de este MOBA. Esto es algo que ya se veía venir después de que GimGoon estuviera inactivo por todo un año, pero ahora ya lo podemos confirmar en su totalidad.

En sus declaraciones, GimGoon dijo que ya había considerado su retirada por un muy buen rato:

“Después de haber estado en esta profesión por tanto tiempo, yo siempre he contado con su apoyo, con el de mis compañeros y con el de mis amigos, y no me arrepiento de nada en cuanto a mi carrera.”