Los mejores memes de la subida de precio de PlayStation 5

Esta mañana se confirmó que los precios de PlayStation 5 estarían subiendo en ciertas regiones, esto se debe mayormente a cuestiones de inflación y el costo de los componentes electrónicos. Ante esto, el público ya ha opinado respecto a la decisión de Sony, esto al utilizar memes y comentar de forma irónica mediante la plataforma de Twitter.

Aquí algunos comentarios de dicha red social, pues hay algunos jugadores en contra y otros que defienden a la marca:

No se di da pena o risa que haya gente de Europa o de países que no son USA defendiendo la subida de precio de PlayStation 5 mientras que precisamente en USA no van a subir los precios. Les 💩 en la boca y aún así lo defienden. 🐏🐏 #XboxSeriesX #PS5 #Microsoft #XboxSeriesS pic.twitter.com/GEQUNSAOUW

Jim Ryan should be fired he driving PlayStation off a cliff.

Ever since he took over PlayStation it’s become more greedy and anti-consumer he is just another Don Mattrick#PS5 #FireJimRyan #PS5PriceHike pic.twitter.com/hfWi3R7NEM

— X Marks The Box : An Xbox Podcast (@XMarksBox) August 25, 2022