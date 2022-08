El cooperativo local de Multiversus no llegará pronto

Uno de los juegos que ha logrado ser bastante relevante durante este último mes es Multiversus, dado que es una experiencia bastante agradable para aquellos que han logrado familiarizarse con sus mecánicas. Y si bien tiene muchos comentarios a su favor, el modo cooperativo aún no se ha implementado en el título por razones que eran desconocidas.

Mediante la plataforma de twitter, el director del juego, Tony Huynh, comentó que este juego local cooperativo no va a llegar dentro de mucho tiempo, dado que por ahora el desarrollo y actualización se están enfocando en otros aspectos. Eso significa, que durante estos meses estarán trabajando en la estabilidad del videojuego, así que los usuarios deberán esperar más.

It’ll be further out, our focus right now is stabilizing our experience. Netcode improvements, hurt/hitboxes, projectiles, platform interactions, etc.

— Tony Huynh (@Tony_Huynh) August 25, 2022