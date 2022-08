Mafia 4 es anunciado oficialmente por 2K Games

La saga de Mafia ha sido una de las más queridas en estos últimos tiempos, y por esa razón se lanzaron una serie de remasterizaciones hace poco, decisión que hizo a los fans preguntarse si habría una secuela después de tantos años. Y ahora, los dueños de la marca, 2K Games, al fin responden a esta incógnita que ha hecho ruido en la industria.

En una entrevista reciente publicada en el sitio web oficial de la saga, el gerente general de Hangar 13, Roman Hladík, informó que el próximo juego de la serie ya está en camino. Hladík, dejó en claro que el desarrollo del proyecto aún se encuentra en las primeras etapas. Eso significa, que sus años de desarrollo van a ser bastante considerables.

Work has started on an all-new Mafia project

Before we dive into the future, please join us with a trip down memory lane in Mafia's 20-year history 🚕 #Mafia20

➡️ https://t.co/VxW48hExpV pic.twitter.com/dcgF2igEAb

— 2K (@2K) August 29, 2022