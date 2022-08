El día de hoy se reveló que PlayStation compró a Savage Game Studios, un equipo especializado en juegos móviles, y el cual sería el primer miembro en una nueva división enfocada en este mercado. De esta forma, muchos se preguntaron si la dirección de PlayStation Studios cambiará en un futuro, especialmente considerando las incursiones al mundo del VR y a los juegos de servicio. Afortunadamente, la compañía ha aclarado esta situación.

Por medio de un comunicado en su blog, Hermen Hulst, presidente de PlayStation Studios, reafirmó su compromiso con las experiencias AAA de un solo jugador, como Horizon Forbidden West y God of War: Ragnarok. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Tal y como les aseguramos con nuestros planes de lanzar determinados títulos en PC, nuestros esfuerzos por llegar más allá de las consolas no afectan para nada a nuestro compromiso con la comunidad de PlayStation ni a la motivación de seguir creando experiencias narrativas para un solo jugador.

Está siendo un año magnífico en juegos para PS5 y PS4 con increíbles títulos como Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, MLB The Show 22, y, el 9 de noviembre, el tan esperado God of War: Ragnarök.

PlayStation VR2 también llegará pronto, y promete ser un gran paso adelante en cuanto presencia e inmersión, con la ayuda de un software excelente, como Horizon: Call of the Mountain. También nos enorgullecen los lanzamientos para PC, como Uncharted: Legacy of Thives Collection y Marvel’s Spider-Man, que permiten a los jugadores que no cuentan con dispositivos PlayStationm probar nuestra magnífica biblioteca de títulos de la casa”.