La semana pasada se reveló que la nueva serie de Resident Evil de Netflix ha sido cancelada después de solo una temporada. Aunque muchos ya veían venir esta decisión, especialmente considerando la pobre recepción y la tendencia de la compañía en este tema, aún hubo varios que sorprendieron, como Lance Reddick, actor que interpretó a Albert Wesker.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Reddick compartió un mensaje en donde agradece a todos los involucrados en la serie por su participación, y lamenta la decisión que tomó Netflix al respecto. Esto fue lo que comentó:

A special thank you to all the fans who watched #ResidentEvilNetflix, the showrunners, my castmates, executives and more. We worked our asses off and had a great time. pic.twitter.com/A98aQVuA7t

— Lance Reddick (@lancereddick) August 27, 2022