¡PlayStation adquiere un nuevo estudio!

PlayStation sigue trabajando para expandir el número de estudios bajo su umbral. De esta forma, el día de hoy se reveló la adquisición de Savage Game Studios. Lo que llama la atención aquí, es que este equipo está enfocado en los juegos móviles, y es el primer miembro de una nueva división dirigida a este mercado.

Por medio de un comunicado en su blog oficial, Hermen Hulst, director de PlayStation Studios, no solo le dio la bienvenida a Savage Game Studios a la familia de PlayStation, sino que también reveló la formación de una división para el mercado móvil, la cual se enfocará en la creación de títulos usando nuevas y existentes propiedades de la compañía. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Nuestros esfuerzos de juegos móviles serán igualmente aditivos, brindando más formas para que más personas interactúen con nuestro contenido y esforzándonos por llegar a nuevas audiencias que no están familiarizadas con PlayStation y nuestros juegos. Savage Game Studios se une a una división móvil de PlayStation Studios recién creada, que operará independientemente del desarrollo de nuestra consola y se centrará en experiencias innovadoras sobre la marcha basadas en IP de PlayStation nuevas y existentes”.

Por su parte, esto fue lo que comentó Michail Katkoff, CEO y cofundador de Savage Game Studios, sobre su nuevo hogar:

“Establecido en 2020 y dirigido por mí y mis compañeros cofundadores Nadjim Adjir y Michael McManus, Savage Game Studios nació de nuestros muchos años de experiencia en el desarrollo de juegos móviles que abarca una serie de IP globales de gran éxito. Nuestra visión rectora fue un espacio creativo donde la experimentación y la toma de riesgos no se evitaron con cautela, sino que se abrazaron con entusiasmo. Todos hemos trabajado en grandes estudios y, aunque respetamos las ventajas de contar con amplios recursos, queríamos mantenernos pequeños y ágiles para poder tomar nuestras propias decisiones. ‘Entonces, ¿por qué?’, pueden estar pensando, ‘¿te unirías a PlayStation Studios?’ Hicimos este trato porque creemos que el liderazgo de PlayStation Studios respeta nuestra visión de cómo podemos operar mejor y tener éxito, y porque ellos tampoco tienen miedo de correr riesgos. Todo eso, además de la capacidad de aprovechar potencialmente el increíble catálogo de IP de PlayStation y el hecho de que nos beneficiaremos del tipo de soporte que solo ellos pueden brindar… La pregunta más difícil de responder sería ‘¿por qué no?’ En nombre de todos en Savage Game Studios, gracias por recibirnos. ¡Estamos ansiosos por mostrarte en lo que hemos estado trabajando!”

Por último, Hulst aseguró que esta nueva división no le restará importancia al compromiso que tiene PlayStation con la creación de experiencias narrativas AAA, así como a sus esfuerzos para seguir expandiendo su catálogo de juegos disponibles en PC. Esperemos pronto tener más información sobre su participación en el mercado móvil.

En temas relacionados, el PS5 sube de precio en México y más países. De igual forma, el PSVR2 ya tiene ventana de lanzamiento.

Nota del Editor:

Será interesante ver qué tipo de propuesta lleva PlayStation al mercado móvil. Aunque las propiedades de la compañía no tienen cabida en esta plataforma a primera instancia, esto no quiere decir que no se pueda hacer. Sin embargo, lo más probable es que veamos cosas originales. Sin embargo, un gacha de algún tipo no se descarta por completo.

Vía: PlayStation