The Flash recibe sus primeras reacciones

Como seguramente ya lo saben, tras los escándalos de Ezra Miller, la película de The Flash se encuentra en la cuerda floja. Hace tiempo se reveló que esta cinta podría ser cancelada por completo, similar a lo que hizo Warner Bros. Discovery con Batgirl. Sin embargo, un nuevo reporte indica que este no sería el caso, ya que las primeras reacciones a este largometraje son muy positivas.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, las primeras reacciones de The Flash han recibido los “puntajes más altos en las proyecciones de prueba desde las películas Dark Knight de Christopher Nolan”. Esto ha llevado a Warner Bros. Discovery a pensar que la cinta protagonizada por Ezra Miller será todo un éxito en taquilla y con la crítica.

Aunque aún falta un año para ver The Flash en los cines, este reporte, así como la reciente disculpa de Miller por sus acciones, parecen indicar que la película no será cancelada, como se especulaba durante un tiempo. Sin embargo, considerando las acciones que ha tomado Warner Bros. Discovery con el objetivo de reducir costos, como la cancelación de Batgirl, y el retraso de Shazam! Fury of the Gods y Aquaman and the Lost Kingdom, nada es una garantía por el momento.

The Flash se estrenará el próximo 23 de junio de 2023. En temas relacionados, los fans ya tienen al reemplazo perfecto de Ezra Miller para el papel de Flash. De igual forma, aquí puedes conocer más sobre el retraso de Shazam! Fury of the Gods y Aquaman and the Lost Kingdom.

Nota del Editor:

Aunque decir que The Flash tiene puntajes tan altos como los de la trilogía de Dark Knight suena como una exageración, no se descarta la posibilidad de que esta cinta sí sea la mejor del DCEU, especialmente considerando los cameos y el reinicio de este universo.

Vía: The Hollywood Reporter