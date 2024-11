Review – Metro Awakening

Descuidada plataforma

El camino de la realidad virtual ha sido rocoso por decir lo menos. Desde que comenzamos a ver sus primeros conceptos e ideas a finales de los años sesenta y claro, sus aplicaciones al entretenimiento en los 90, esta tecnología ha pasado momentos muy complicados intentando encontrar un mercado y viabilidad comercial. Hasta hace unos pocos años, parecía que la idea quedaría como una simple anécdota, sin embargo, algunas de las principales marcas, han invertido cientos de millones de dólares para que ahora sí tome vuelo. Sony, a través del brazo que es PlayStation, ha sido una de las compañías que más recursos ha puesto en todo esto, siendo el llamado PS VR2 su más reciente esfuerzo. A pesar de las grandes capacidades del visor del PS5, el apoyo tanto interno, como de terceros, ha brillado por su ausencia, haciendo que regresar a él sea muy complicado incluso teniendo experiencias tan destacadas como la de Gran Turismo 7 o las propias propuestas de Capcom con Resident Evil.

Fabricar experiencias para dispositivos de realidad virtual modernos se ha convertido en todo una paradoja para los involucrados, pues por un lado la base instalada de usuarios no crece por la falta de títulos y por el otro, está el hecho de que los consumidores están esperando a que los productores generen experiencias que justifiquen el gasto. El PlayStation VR2 es una pieza de hardware verdaderamente impresionante que cada vez que nos toca utilizarla, no deja de sorprendernos pero que rara vez, retomamos precisamente porque no hay mucho de donde elegir. En un movimiento un tanto inesperado, Deep Silver, de la mano de Vertigo Games, traen de regreso a una de las grandes series de culto con un nuevo título completamente diseñado para aprovechar las capacidades del visor de Sony. Metro Awakening es un breve, pero muy bien construido videojuego que definitivamente hará que la fuerte inversión que hiciste en dicho dispositivo, valga un poco más la pena.

Precuela de 2033

Uno de los grandes sellos de toda la saga de Metro tiene que ver con su narrativa. Por supuesto y como seguro ya sabes, los juegos están basados en las importantes obras literarias de Dmitry Glukhovsky. Lo importante de los títulos desarrollados por 4A Games, es que no solo respetan enormemente las novelas de donde toman inspiración, sino que incluso amplían su lore con participación directa del novelista ruso. Cualquiera que haya jugado las entregas de esta franquicia, sabe perfectamente lo crucial que es presentar una buena historia. Por tal motivo, Metro Awakening cargaba con una responsabilidad especial, pues no solo es parte del canon, sino que viene a contar una sección sumamente importante sobre la línea temporal que por tantos años se ha venido desarrollando.

Metro Awakening es una precuela directa de Metro 2033, primer título de la saga que vino a darle forma a todo lo que conocemos. El año es 2028 y a pesar de que la población de Moscú se encuentra mucho más adaptada viviendo en el sistema de metro luego de la devastadora guerra nuclear, siguen habiendo un montón de problemas para la supervivencia, sobre todo por el constante aumento de mutantes que amenazan con acabar con los pocos que siguen con vida. Nuestro papel es tomando el control de Sedar, doctor de la colonia que por un evento muy desafortunado e inexplicable al inicio, pierde a su esposa. A pesar de las advertencias, el protagonista se embarca más allá de lo debido con tal de reencontrarse con quien perdió.

No te voy a mentir. En el primer par de horas me pareció que el relato de Metro Awakening era uno sin importancia y que la idea de ponerlo antes de los tres juegos principales, había sido simplemente con el objetivo de no romper lo ya construido; no obstante, por la mitad de la aventura, la narrativa da un giro de tuerca bastante importante para transformar por completo a Sedar y darle un papel casi protagónico de lo que es esta serie. Si bien, la información de quién es en realidad ya está allá afuera, preferiría mejor no arruinarte nada si es que no lo sabes, pues sí es una gran sorpresa que viene a atar algunos cabos que seguían sueltos. Lo que te puedo decir es que este nuevo título es mucho más importante para el lore de la franquicia de lo que podrías pensar, incluso teniendo ligas importantes con el final de Metro Exodus.

Para nada me esperaba que una de las partes que más me fuera a gustar de Metro Awakening fuera su historia. Vale la pena mencionar que Dmitry Glukhovsky fungió como asesor en toda esta parte del juego, aprobando las ideas por parte de Vertigo Games para que nada se arruinara. De igual forma, te cuento que mi amplia recomendación es que al menos sí juegues primero Metro 2033 antes de entrarle a esta experiencia de realidad virtual, pues muchos de los hechos, lugares, facciones y demás elementos, se presentan acá sin mayor explicación. Creo que estamos ante uno de esos juegos que fueron construidos con los fans como principal prioridad. Si eres nuevo seguro que disfrutarás de buena parte de la trama, pero indudablemente te sentirás un tanto perdido por momentos.

De otro lenguaje

Jugar con cualquier dispositivo moderno de realidad virtual es completamente diferente a hacerlo de manera tradicional con un monitor o TV convencional. No solo estamos hablando del nivel de inmersión que claro, es evidente, sino de un lenguaje completamente diferente al momento de interactuar con la propia experiencia. Disparar en un FPS normal, poco tiene que ver con hacerlo en uno VR, por ejemplo. Debido a todo lo anterior, cada que uno inicia con uno de estos juegos, los desarrolladores deben de tomarse un tiempo para básicamente enseñarnos a jugar de nueva cuenta, lo cual, puede causar inicios considerablemente lentos. Metro Awakening sufre de todo lo anterior, sin embargo, cuando logra superar la etapa de aprendizaje, toma muy buen ritmo.

Al igual que en los pasados juegos de la serie, Metro Awakening presenta una experiencia en primera persona, una que como ya te lo comentaba, es marcadamente distinta por su naturaleza VR. Puede que esto sea obvio para muchos pero vale la pena aclararlo: no es posible disfrutar de este título sin un PS VR2. No, no cuenta con modo “normal” ni nada por el estilo. Si lo quieres jugar es forzoso que tengas uno de estos visores. Dicho lo anterior, te cuento que el título de Vertigo Games echa mano de muchas mecánicas e ideas ya probadas de los videojuegos de realidad virtual modernos, pero incorporando de buena forma conceptos que le han dado mucha personalidad a la serie a la que pertenece. Lo que te quiero decir es que si jugaste cosas como Horizon Call of Mountain o los Resident Evil de PlayStation VR2, acá te sentirás como en casa.

El manejo de inventario es una de las cosas más complicadas con las que se puede topar cualquier título de este tipo. Metro Awakening utiliza la idea de la mochila para darle solución. Haciendo cualquiera de tus manos hacia atrás, podrás traer a tu visión lo que tienes cargando contigo en la espalda. Ahí podrás ver cuánta munición tienes o cuántas jeringas para recuperar salud te quedan. De igual forma, podrás tomar filtros de radiación extra si es que así lo requieres. Además, nuestro fiel cargador de batería está ahí mismo cuando lo necesitamos para darle poder a nuestra lámpara, misma que se enciende y apaga haciendo el gesto como si lo estuvieras haciendo en la vida real. El cargador es una idea buena que funciona especialmente bien con el VR, pero creo que se abusa un poco de ella con la mecánica de tener que estarle pasando corriente a una puerta para poder seguir adelante. Todos estos gestos están bien pensados, pero indudablemente son algo complicados de entender durante la primer hora de juego.

La forma de resolver el combate y la acción en cualquier título de VR siempre es un dilema para los desarrolladores, pues por la propia naturaleza de los controles que tenemos a la mano, se tiene que tomar la determinación de reducir lo que esté ocurriendo en pantalla y darnos libertad, o aumentar la intensidad y ponernos en un ambiente totalmente controlado. Metro Awakening se va por el primer camino, tomando como pretexto que el combate no es tan intenso debido a que estamos controlando a un doctor sin entrenamiento militar. Sí, esta nueva entrega de Metro reduce bastante las secciones de acción si se le compara con sus antecesores. No es como que no haya enemigos, solo que a lo largo de las poco más de cinco horas que dura la aventura, te encuentras con pocos de ellos. Por cierto, puedes jugar sentado sin ninguna clase de complicación.

Acá la situación es que el girar para poder acertar a un enemigo es complicado, ni qué decir de por ejemplo, hacer el gesto que tienes que hacer con la mano derecha para tomar tu arma y abrir fuego. La tensión está ahí al sentirte acechado constantemente, así como la mecánica de tener que ser rápido en las partes en las que tienes que usar filtros de radiación en tu máscara, pero la acción como tal, es escasa. Muy mágico el voltear a ver tu reloj para checar cuánto tiempo te queda de filtro haciendo un movimiento como lo harías en la vida real, o el limpiar tu máscara de la humedad que se le junta precisamente pasando tu mano frente a tu rostro. Ese tipo de detalles es lo que hace tan especial al VR moderno. Como sea, los disparos, cuando ocurren, están bien logrados y sí se logra hacerte sentir que estás sosteniendo una pistola que se recarga como lo haría en la vida real.

Metro Awakening más bien se centra en cosas como la exploración y la solución de algunos sencillos puzzles, esto en medio de una estructura completamente lineal dividida en capítulos en los que poco a poco y a través de cinemáticas, la narrativa se nos va presentando. El logro acá es que el equipo desarrollador está entregando el juego de la serie que siempre nos imaginamos en un dispositivo como el PS VR2; es decir, es un Metro VR en toda la extensión del término. No obstante, también me queda claro que hay mucho qué aprender todavía en temas de controles. El girar con parpadeos para reducir el mareo o esa idea de poder voltear 180 grados haciendo el stick izquierdo hacia abajo, creo que están lejos de funcionar del todo y al contrario, terminan haciendo que la experiencia te pueda desorientar por momentos.

Todo sobre inmersión

No deja de impresionarme lo que se puede lograr con la tecnología actual de realidad virtual. Incluso después de todos estos años cuando nació la nueva era del VR, me sigue pareciendo increíble ponerme uno de esos visores y de pronto, sentir que estoy de pie en un lugar completamente diferente. El salto que hubo con el PS VR2 respecto al primer intento de Sony en el PS4, es muy importante y Metro Awakening aprovecha todas las nuevas posibilidades que se tienen para entregar una de esas experiencias que como ya te lo comentaba, justifican de cierto modo el fuerte gasto se puedo haber hecho con tal de tener este dispositivo a nuestra disposición.

Metro Awakening luce increíblemente bien. Te diría que es una de las experiencias que gráficamente más me ha gustado de lo que he tenido oportunidad de jugar con un visor de realidad virtual. Verás, a pesar de que el primer PS VR fue muy impresionante en su momento, era fácil detectar que la calidad gráfica no era la mejor y que en realidad, la resolución de sus juegos es bastante baja. Esto ha cambiado radicalmente con el PS VR2 y este nuevo Metro es prueba tangible, pues nos presenta escenarios bellamente detallados que sobresalen principalmente por el trabajo de iluminación que se hizo. Una de las grandes ventajas de este hardware de Sony, es que sus pantallas son OLED, lo que hace que los tonos oscuros se vean especialmente profundos en juegos que los utilizan tanto como lo hace éste.

Me encanta jugar en VR, pero sigo con el importante problemas de lo incómodo que es para mi colocarme cualquiera de estos dispositivos. Por un lado mi vista se empieza a cansar en cuestión de 40 ó 50 minutos, mientras que el peso del propio visor empieza a ser verdaderamente molesto. La verdad es que con el tema del mareo casi no tengo problema, pero sé bien que para muchos sí es algo a considerar. Era verdaderamente frustrante lo mucho que estaba disfrutando de Metro Awakening y que por todas estas cuestiones de confort, no pudiera seguir adelante con una sesión de juego mucho más amplia. Creo que aún falta mucho por avanzar en este apartado con este hardware que repito, al menos en mi experiencia, sigue siendo mayormente incómodo de usar.

El trabajo técnico de Vertigo Games es sumamente destacado. Creo que solo le pondría algo de pero al asunto del audio, el cual, a pesar de sí usar las capacidades 3D del PS5, no terminó por deslumbrarme como sí lo hicieron otros juegos de este tipo. Metro Awakening es un título claramente diseñado desde el inicio para sacar provecho de las ventajas de algo ya tan avanzado como el PS VR2, pero que también, de forma inevitable, termina por verse afectado hasta cierto grado por todo lo que falta por aprender de esta forma de entretenimiento. Claro que al final, mucho de esto depende de la respuesta que cada quien tenga a los dispositivos de realidad virtual actuales.

Gran experiencia

Es una verdadera pena que algo como el PlayStation VR2 la esté pasando tan mal en términos comerciales y claro, de oferta de juegos. No sabemos bien qué esté pasando al interior de la compañía ya que ni ellos están apoyando el dispositivo, esto sin mencionar que cosas como el nuevo Batman Arkham no haya llegado desde un inicio o que Half Life Alyx siga ausente. Definitivamente algo pasa. La llegada de Metro Awakening sirve para olvidarnos un poco de lo anterior y como recordatorio de lo diferente que puede ser el gaming gracias a estas nuevas tecnologías. Algo pasa que vender estos visores se ha vuelto un verdadero reto por diferentes circunstancias y que con el pasar de cada año, hacen que nos preguntemos de manera más intensa si es en realidad algo que se debería de estar persiguiendo con tanta energía.

Si tienes un PlayStation VR2 guardado y acumulando polvo, ahora es el momento de sacarlo. Metro Awakening te va a recordar por qué es tan especial y sobre todo diferente, jugar con uno de estos visores y sus futuristas controles. Vertigo Games se fue a la segura con elementos ya probados de cualquier FPS de realidad virtual, pero supo intrigar de una gran forma lo que hace tan especial y querida a la saga que está representando con un título completamente nuevo que viene a aportar a su intrincado lore. Ahora, tampoco te podría decir que este juego sea una razón para salir corriendo a comprar el dispositivo de Sony, pero sí uno que viene a contribuir a la poca nutrida oferta de títulos que tiene, esto sin mencionar que estamos hablando de un nuevo Metro, cosa que no pasaba desde 2019 con el sensacional, Metro Exodus.