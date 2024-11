Primeros detalles sobre Venom 4

Con más de $310 millones de dólares recaudados en taquilla, Venom: The Last Dance se ha posicionado como un éxito que Sony no tiene pensado abandonar. Aunque Tom Hardy ha señalado que su viaje como Eddie Brock ha llegado a su fin, pero Venom sigue con vida, y parece que ya hay planes para darle un giro que a los fans les gustará.

Pese a que por el momento no hay información oficial, DanielRPK, famoso insider, ha señalado que Sony ya estaría trabajando en Venom 4, la cual estaría protagonizada por Agent Venom. Esto se vincularía con los planes de la compañía para crear su propio equipo de villanos para combatir a Knull.

En los cómics, Agent Venom es el nombre que obtiene Flash Thompson al fusionarse con el simbionte como parte del Project Rebirth. Recientemente, vimos una variación en Marvel’s Spider-Man 2, en donde Harry Osborn tomó este rol. Sin embargo, parece que Sony optaría por tomar un camino más apegado al trabajo original que todos los fans conocen.

Aunque Tony Revolori ya le da vida a Flash en las películas del MCU, es muy probable que Sony se dé a la tarea de encontrar otro actor para este papel. Solo nos queda esperar para ver cuáles son los planes de la compañía para su futuro. En temas relacionados, te decimos si Spider-Man aparece o no en Venom: The Last Dance. De igual forma, así debutó esta cinta.

Nota del Autor:

La idea de Venom 4 no suena tan mal. Pese a su calidad, a la gente le gustan estas cintas debido al carisma del protagonista, y aquí es donde está el mayor reto de Sony, puesto que tienen que encontrar a alguien que iguale o supere la presencia de Tom Hardy en pantalla.

Vía: Vandal