El Bioceramic MoonSwatch MISSION TO EARTHPHASE rinde homenaje a los dos cuerpos celestes que tenemos más cerca: la Tierra y la Luna. Este nuevo modelo de edición no limitada de Swatch no solo cuenta con un indicador de fases lunares, sino que también incorpora un indicador de fases terrestres. Ningún otro reloj había tenido nunca estas dos poéticas complicaciones al mismo tiempo en la historia de la relojería, y así es como Swatch cambia la óptica de la famosa cita de Galileo: “Y, sin embargo, se mueve” para proclamar con alegría: “¡Y, sin embargo, se mueven!”.

Al igual que los relojes Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE, el MISSION TO EARTH PHASE tiene un indicador de fases lunares en la subesfera de las dos en punto. El disco de dos lunas y la más cara permiten observar los cambios del cuerpo celeste en función de sus ciclos (en los hemisferios norte y sur).

El indicador de fases terrestres nos permite admirar los movimientos de nuestro planeta visto desde la Luna en la esfera que hay a las diez en punto. El color utilizado para este indicador de fases terrestres patentado rinde tributo a la diversidad y la belleza de nuestro planeta. También se pueden ver nubes y el contraste entre océanos, bosques y desiertos. El revestimiento con tinta UV de emisión azul de los océanos, que solo se ve bajo una luz ultravioleta, les da un toque onírico.

Los cráteres lunares, creados mediante impresión digital, resaltan esta vista espectacular de la Luna mirando a la Tierra. Además, la esfera del reloj incorpora un granulado especial que recuerda al polvo lunar y realza todavía más su parecido con la Luna.

¿Pero cómo se relacionan estos dos elementos, la Luna y la Tierra, entre sí? El indicador de fases lunares muestra cómo sale la Luna vista desde la Tierra, y el indicador de fases terrestres muestra cómo sale la Tierra vista desde la Luna. La Tierra y la Luna tardan lo mismo en pasar por todas las fases: 29,5 días. En cambio,

los ciclos están invertidos: cuando hay luna llena, es tierra nueva; y cuando hay luna nueva, es tierra llena. Por eso, el indicador de fases terrestres gira en sentido contrario a las agujas del reloj y en la dirección opuesta a la Luna. Este es un tipo de reinterpretación poética de la función de movimiento retrógrado de algunos relojes de alta gama

Para crear este bonito reloj con sus fases lunares, Swatch se inspiró en cómo se ve la Tierra desde la Luna, una imagen cautivadora y emblemática que se fotografió en varias misiones Apolo.

Ahora bien, los indicadores de fases terrestres y lunares no son las únicas características destacables del Bioceramic MoonSwatch MISSION TO EARTHPHASE. Como todos los modelos de la colección Bioceramic MoonSwatch, el MISSION TO EARTHPHASE está fabricado con Bioceramic, un material patentado por Swatch que se obtiene a base de mezclar dos tercios de cerámica con un tercio de materiales de origen biológico extraídos del aceite de ricino. El bisel de Bioceramic incorpora una escala taquimétrica en color negro y marcadores en un color gris claro intenso, creado en primicia para este modelo. El reloj también tiene función de cronógrafo.

En la parte trasera de la caja de este reloj nuevo de edición no limitada se pueden leer las frases inspiradoras de la misión. Los logotipos de OMEGA X SWATCH, además, aparecen en la esfera y en la corona. En la tapa de la pila se ve la Luna con la huella de Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la superficie lunar.

Este nuevo reloj conquistará a todas las personas aficionadas de la relojería gracias a varios de los rasgos característicos del legendario Speedmaster Moonwatch de OMEGA, el primer reloj que viajó a la Luna: la caja asimétrica o el reconocido punto sobre el noventa en la escala taquimétrica.

El Bioceramic MoonSwatch MISSION TO EARTHPHASE saldrá a la venta a partir del 2 de noviembre en tiendas Swatch seleccionadas de todo el mundo. Al igual que con el resto de relojes de la colección Bioceramic MoonSwatch, solo se podrá adquirir un reloj por persona, día y tienda.

MISSION TO EARTHPHASE SO33M700

Material de la caja: caja, corona y pulsadores de Bioceramic de color gris claro

Diámetro de la caja: 42,00 mm

Grosor de la caja: 13,75 mm

Distancia de asa a asa: 47,30 mm

Movimiento de cuarzo: cronógrafo (solo segundos) con indicador de fases lunares y un indicador de fases terrestres patentado, que giran en direcciones opuestas

Resistencia al agua: 3 bares

Cristal: cristal convexo doble fabricado con material de origen biológico y una “S” grabada en el centro en referencia al logotipo de Swatch

Esfera: gris granulado con los logotipos OMEGA X Swatch,

Speedmaster y MoonSwatch; subesferas, agujas e índices revestidos con Super-LumiNova® de grado A (emisión verde); indicador de fases terrestres con colores e indicador de fases lunares con grandes lunas recubierto con Super-LumiNova® (emisión blanca). Máscara de color gris

Agujas: horaria, minutero y punta del segundero del cronógrafo con Super-LumiNova® de grado A de color gris claro (emisión verde)

Bisel: de Bioceramic con escala taquimétrica en negro y marcadores gris claro

Correa: correa VELCRO® de color negro con pespunte contrastante gris claro y trabilla de Bioceramic.