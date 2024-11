A lo largo de los años, Netflix ha experimentado con diferentes ideas y modelos de negocios. Algunos de estos proyectos han sido un éxito. Sin embargo, otros han quedado en el olvido, como lo fueron las películas y documentales interactivas, producciones que desaparecerán de esta plataforma de streaming en solo unos días.

Netflix ha confirmado que casi todas sus películas y documentales interactivos desaparecerán de su catálogo el próximo 1 de diciembre. Las únicas producciones que se salvarán de esta purga son Black Mirror: Bandersnatch, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the Reverend, y You vs Wild y Ranveer vs Wild with Bear Grylls. Esto es todo lo que dejará de estar disponible:

Animals on the Loose: A You vs Wild Movie

Barbie: Epic Road Trip

Battle Kitty

Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile

Captain Underpands: Epic Choice-o-Rama

Carmen Sandiego: To Steal or Not to Steal

Cat Burglar

Choose Love

Headspace: Unwind Your Mind

Johnny Test’s Ultimate Meatloaf Quest

Jurassic World: Camp Cretaceous: Hidden Adventure

Spirit: Riding Free: Ride-Along Adventure

Stretch Armstrong: Breakout

Boss Baby: Get That Baby!

The Last Kids on Earth: Happy Apocalypse to You

Trivia Quest

Triviaverse

We Lost Our Human

WWE: Escape the Undertaker

You vs Wild: Out Cold

Recordemos que esta iniciativa surgió en 2018, cuando Netflix trató de revolucionar la forma en la que los usuarios consumían sus productos. Su primer intento, Black Mirror: Bandersnatch, fue recibido de una forma positiva. Sin embargo, el resto de las producciones de este tipo pasaron al olvido rápidamente, pocos estaban al tanto de estas películas y documentales.

De esta forma, no es una gran sorpresa escuchar que Netflix se dé por vencido, aunque aun así no se justifica la desaparición total de todos estos productos. Después del 1 de diciembre, no habrá forma de que los usuarios experimenten cosas como Trivia Quest, algo que seguramente decepcionará a más de una persona. En temas relacionados, estos son los estrenos de Netflix para noviembre de 2024. De igual forma, esta es la nueva función de esta plataforma.

Nota del Autor:

No soy un gran fan de este tipo de producciones, y consideró que Black Mirror: Bandersnatch es algo muy, pero muy sencillo. Sin embargo, esto está en contra de la preservación del medio, y es muy triste que a Netflix no le interesan sus propios productos.

Vía: VGC