Review – Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2

Pasión por el run & gun

Dicen que lo bueno nunca pasará de moda. Cuando a mediados de los noventa, la industria entera se sacudía por completo con la llegada masiva de las gráficas en tres dimensiones, parecía que muchos de los géneros que hicieron historia dentro del medio, tendrían que desaparecer, pues sus mecánicas, diseño de niveles y en general fórmula, simplemente no se podían traducir fuera de sus ambientes bidimensionales. Luego de unos años, la propia industria maduró y entendió que la llegada del 3D y de visuales “ultra realistas”, para nada se tenía que significar el final de todo lo que se había conseguido en la era 2D. Así, vino un resurgimiento de esta forma de diseño, y actualmente podemos gozar de grandísimas propuestas en todos los frentes. Indudablemente, Inti Creates es uno de esos estudios muy especiales, pues vivió el auge de los famosos run & gun side scrollers, vio su caída, y posteriormente se convirtió en uno sus mayores impulsores modernos. Los padres de Mega Man Zero y ZX están de regreso con una nueva entrega de su saga estrella, Gunvolt, una que sigue recibiendo spinoffs y que según parece, no tiene planes de detenerse.

La manera en la que se ha segmentado la industria es tremendamente interesante, pues por un lado están las súper producciones que necesitan vender millones para sobrevivir, por otro tenemos juegos de móviles que con inversiones mínimas que generan enormes ganancias, y en otro frente, están estos productos de nicho que con tan solo poner en manos de usuarios unas cuantas miles de copias, se pueden sostener para seguir adelante. Justo en este apartado recae Inti Creates, estudio al que no le interesa atender a las masas, sino de tener contentos a quienes seguimos buscando experiencias clásicas que a la vez, tengan toques de modernidad. De esta casa japonesa nos está llegando Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2, juego que viene a fungir como secuela de aquel spinoff de 2019 que le daba un giro a la forma en la que funcionaban los Azure Striker Gunvolt, tanto a nivel de narrativa, como de gameplay. ¿Será que este nuevo título mantiene la magia?

De visita en otro mundo

Una de las grandes diferencias que tienen los Gunvolt respecto a lo que por ejemplo fue Mega Man Zero, es que Inti Creates tiene completa libertad creativa al momento de presentar una historia, haciendo que su serie se recargue mucho más sobre su narrativa, que lo que se hizo en su momento con la serie de Capcom. Luego de que el primer Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX nos presentara un relato bastante emotivo y hasta personal, su secuela toma un camino un tanto distinto al mejor apostar por ampliar mucho más el lore y legado de la serie, consiguiendo que nosotros como jugadores, sintamos mucho más interés por todo lo que representa este mundo lleno de temas de ciencia ficción y hasta filosóficos por momentos.

La historia de Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2 arranca casi después de lo que fue la conclusión de su antecesor de 2019. Copen, Kohaku y Lola, finalmente pueden disfrutar de algo de paz cuando de pronto, un extraño objeto aparece frente a ellos, generando un hoyo de gusano que los transporta a lo que parece ser un mundo completamente diferente en donde los humanos llevan un largo tiempo extintos y en donde solo existen formas de vida sintéticas y completamente digitales. A partir de ese momento, la cosas dan un dramático giro por un hecho que se nos presenta y que cambia por completo la perspectiva de lo que es nuestro protagonista y sus acompañantes, dándole una nueva dimensión a todo lo que en realidad representa a esta serie como cuento de ciencia ficción.

Por supuesto, está sobre la mesa la pregunta de “¿tengo que haber jugado el primer Gunvolt Chronicles para entender este nuevo?” Mi primera respuesta sería que sí. Lo ideal es que tengas muy presentes los hechos del primer juego de esta serie de spinoffs para poder entender todo el contexto general que aquí se nos va presentando, incluso te diría que lo mejor sería también saber qué pasó en los dos Azure Striker; sin embargo, también estaría exagerando al decirte que si esta va a ser tu entrada a la franquicia, no vas a entender absolutamente nada. No, seguro que encontrarás algo que disfrutar dentro de su narrativa, simplemente te estarás perdiendo de mucho justo por la falta de contexto tanto del mundo general en el que estamos, como de sus personajes.

Algo que de verdad me encantó, y sobre todo sorprendió de la historia de Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2, es la forma en la que se arriesga y toma caminos que su antecesor decidió no explorar. Esto lo digo porque justamente, se apuesta por presentar una imagen mucho más grande de su lore, en lugar de seguir profundizado en estos personajes con los que tanto afecto desarrollamos en el juego pasado. Claro que las relaciones están ahí y la llegada de nuevos rostros como el de Null le vienen más que bien al relato, pero creo que el verdadero valor de este nuevo esfuerzo de Inti Creates, está puesto en querer expandir el universo de Gunvolt, asunto aún más sorpresivo si tomas en cuenta que este juego en específico, básicamente se lanzó como interludio y para comprar tiempo en lo que finalmente está listo Azure Striker Gunvolt 3, el cual, seguimos cruzando los dedos para que sí pueda salir este año.

Combate cercano

Hablar de Mega Man Zero o de Mega Man ZX siempre será interesante, pues básicamente son series que Capcom delega a un tercero justamente por la manera en la que el personaje se sentía gastado incluso al interior del estudio. Simplemente no se puedo haber elegido a un mejor candidato que Inti Creates para este trabajo, pues el pequeño desarrollador entendió perfectamente hacia dónde aún se podía expandir el mundo del bombardero azul luego de decenas de secuelas de sus diferentes series, esto tanto a nivel narrativo y sobre todo, a nivel de gameplay. Además, quién no se moría por ya ver a Zero en toda su gloria bajo nuestro control. Tomando en cuenta todo lo aprendido en aquellos años, fue que nació el concepto de Gunvolt, el cual, se sigue moviendo en nuevas direcciones y para prueba, lo que Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2 pone sobre la mesa.

Antes de pasar a contarte sobre los cambios más puntuales que Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2 nos presenta respecto a su antecesor, creo que es importante describir de manera general de qué tipo de juego estamos hablando. Pues bien, justo como ya sabes o al menos ya te lo estás imaginando, estamos frente a un run & gun modernizado que toma todo el estilo de acción rápida que en su momento vimos en los Mega Man de Inti Creates. Nuestro principal objetivo es el de recorrer niveles lineales llenos de enemigos y plataformas para al final, enfrentar a un jefe que normalmente nos otorga un nuevo poder. Es posible comprar mejoras para Copen y así, hacerlo mucho más capaz en el campo de batalla. La gran diferencia entre estos Gunvolt y Mega Man, recae en la mecánica de hacer un dash para embestir a los enemigos para así marcarlos y hacer que nuestros proyectiles los sigan para acabar con ellos, además de que las armas especiales, suelen tener alocados diseños que nos invitan a ser creativos al momento de estar a la ofensiva.

Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2 parte de ese mismo principio y mecánica, además de que la velocidad en los movimientos de nuestro protagonista se mantiene más presentes que nunca. Pero bueno, ¿qué hay de nuevo en este juego a nivel de gameplay? Lo primero que notarás es que ahora, Copen cuenta con una nueva arma principal. Su pistola láser ha sido cambiada por una cierra de diferentes etapas que es capaz de partir enemigos justo por la mitad. Esta forma de ataque melee, hace que los enfrentamientos se sientan mucho más personales y hasta viscerales, pues justo te tienes que pegar demasiados a los enemigos para poder dañarlos y sí, precisamente como lo estás pensando ahora mismo, gracias a todo esto, el juego se siente mucho más cercano a lo que era Mega Man Zero.

Es importante mencionar que la mecánica de marcar enemigos luego de un dash se mantiene muy presente y como piedra angular de la experiencia, solo que ahora, en lugar de lásers, Copen dispara cierras devastadoras contra sus enemigos. Hablando del dash, éste recibió cambios sustanciales pues ahora, es posible empujar tanto a enemigos como a objetos en el escenario, haciendo que tu aproximación a varios de los restos tanto de combate, como de plataformas, cambie bastante si lo comparas a lo que uno hacía en el primer Gunvolt Chronicles. Esta idea en específico, consigue que te sientas mucho más poderoso pero a la vez, un tanto vulnerable, pues si empiezas a abusar de esta capacidad, puede que en algún punto salgas disparado hacia el vacío o hacia unos picos. Sí, hay que ser agresivo, pero la vez, muy preciso sobre hacia dónde estás lanzando a Copen.

Para rematar estos cambios puntuales del juego, te cuento que el sistema de carga de escudos presionado hacia abajo con el control, fue removido y básicamente ahora ocurre de manera automática. Podríamos decir que esta idea viene a ser remplazada por el hecho de que ahora, podemos usar a Lola para regenerar nuestra salud en cualquier momento y con la única penalización de perder el combo de Kudos que hayamos armado. Esto puede sonar a que hace mucho más fácil el juego, sin embargo, existe más de una situación en la que sanarte, no te salvará de una muerte. Hablando de dificultad, creo que puedo decir que Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2 sí se siente más retador que su antecesor, tanto en sus niveles, como en algunos de sus jefes.

Sí, las EX Weapons y la habilidad especial de Copen están de regreso. Comenzando con esta última, ahora contamos con el Colossal Maelstrom como último recurso para acabar con un enemigo difícil. Su funcionamiento es exactamente el mismo que vimos en el juego pasado. Por su parte, las armas especiales que nos dan los diferentes jefes del juego, presentan una gran variedad que van desde hélices para hacer ataques verticales, hasta lásers que salen en distintas direcciones, una bola de fuego y un poder que casi congela el tiempo. Por supuesto, tanto enemigos regulares como otros jefes, son más vulnerables a los distintos tipos de armas que vamos obteniendo.

El diseño de niveles fue otro de los cambios más marcados que podemos apreciar en Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2. A pesar de que la mayoría de estos escenarios mantiene su naturaleza lineal, hay algunos en los que puedes encontrar más de una ruta hacia tu objetivo. Normalmente, estos caminos tienen que ser encontrados por nosotros los jugadores o también, llegan a ser desbloqueados con el uso de alguna de las EX Weapons que vas consiguiendo, esto claro, hace que el título gane algo de rejugabilidad, pues en más de una ocasión te toparás con obstáculos que no puedes superar por falta de herramientas, por lo que tendrás que regresar más adelante para poder acceder a él.

Como te puedes dar cuenta, Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2 también toma algunos riesgos importantes a nivel de gameplay. Vale la pena recordar que el primer Gunvolt Chronicles se sentía casi como una calca de Azure Strike, pero en esta ocasión, se implementaron cambios significativos que diferencian a este nuevo juego de sus hermanos, lo cual, me parece verdaderamente genial. No, tampoco tienes de qué preocuparte si eres de los que está buscando una experiencia lo más pura posible, pues esta nueva aventura de Copen y compañía mantiene la escénica que tanto nos gusta de la serie.

Pixel art a la Inti

A lo largo de la última década o más, hemos sido testigos de un sin fin de formas de interpretar al famoso pixel art. La industria finalmente se dio cuenta de que este tipo de gráficas, en realidad es a prueba de tiempo, además de que claro, el tema de la nostalgia está a todo lo que da. Si bien, cosas como el estilo del NES y SNES se ven representados todo el tiempo en la escena independiente, cosas como por ejemplo, el Game Boy Advance o el Nintendo DS, no tienen tanta exposición. Como ya te lo comentábamos, Inti Creates es el estudio detrás de Mega Man Zero y Mega Man ZX, series de dichas portátiles que en efecto, tienen un look & feel bastante especial que claramente hace eco en cómo luce y se escucha Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2.

¿Qué características en específico tiene este estilo de pixel art? Pues bien, normalmente se conforma por pixeles de gran tamaño claramente definidos. Recordemos que el GBA y DS, contaban con pantallas de cristal líquido que hacían que las gráficas de sus juegos, se vieran sumamente diferentes a como las veíamos en una consola de 8 o 16 bits conectada a un televisor CRT. Esta forma de construir gráficos se traduce de manera casi integra a la experiencia de Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2, dando como resultado un juego con una presentación audiovisual sumamente especial y que no se ve todos los días.

Sobra decir que la gente de Inti Creates son verdaderos maestros del famoso pixel art. La manera en la que detallan y sobre todo, animan sprites, es verdaderamente impresionante. Algo que me llamó bastante la atención es que dentro de los cambios que tenemos de Copen, está la curiosa decisión que a diferencia del juego pasado, en Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2, cuando camina, su Sprite no baja dejando una proyección, solamente cuando hacemos un dash. Lo único que se me ocurre sobre esta inesperada modificación, es que se buscó reducir un poco la saturación en pantalla debido a todo lo que está ocurriendo en ella. De ahí en fuera, puedes esperar un trabajo muy similar al que se hizo en el primer Gunvolt Chronicles, con escenarios altamente cuidados, y enemigos llenos de detalles, sobre todo los jefes. Mención honorífica a la preciosa animación que tiene cada enemigo cuando los partimos a la mitad con nuestra cierra.

Respecto a la música, te alegrará saber que el chip tune tan característico de este estudio desarrollador está de regreso y mejor que nunca. Un equipo de varios compositores encabezados por Ippo Yamada y Ryo Kawakami, se encargó de traer todo es ambiente de ciencia ficción al mundo de Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2, esto claro, con el detalle de las piezas de J-POP que tanta personalidad le dan a esta serie de spin-offs. Y sí, justo como pasa con las gráficas, en más de una ocasión sentirás que estás de regreso en un sillón y con un GBA entre las manos por la manera en la que están construidos los efectos de sonido y música del juego. Importante mencionar que en esta ocasión y a diferencia de su antecesor, el título sí viene con actuación de voz en inglés y no solo en japonés, teniendo resultados mayormente positivos. Es posible poner los textos en español de España.

La verdad es que he quedado encantado por cómo se ve y cómo se escucha Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2, el cual, debido a su limitado presupuesto y en realidad estilo, vuelve a usar hermosos artes estáticos para presentar sus cinemáticas, asunto que una vez más, le da mucho ese sabor a juego de Game Boy Advance. Por cierto, sobra decir que en la pantalla del Nintendo Switch OLED Model, cada color, efecto y pixel, vibra de manera intensa, además de que igual que su antecesor, su resolución nativa de 1080p, resiste muy bien llevarlo a una pantalla 4K.

Hecho para los fans

Este tipo de juegos sigue y seguirá siendo de muchísima importancia para el medio, pues simplemente no se puede dejar desatendido a un pequeño, pero brutalmente apasionado nicho de mercado que está hambriento por seguir experimentando este tipo de obras que nos llevan de regreso a una época mucha más simple. Inti Creates está ahí justamente para satisfacer esta demanda y vaya que saben cómo hacerlo. En efecto, Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2 se siente como este dulce que ayuda a que la espera por Azure Striker Gunvolt 3 sea más llevadera, pero es uno que simplemente no podemos ignorar todos los que tenemos un especial cariño por cómo fue que este estudio le dio un segundo y hasta tercer aire a Mega Man cuando parecía que Capcom ya lo había desgastado por completo.

¿Para quién es un juego como Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX 2? Creo que la respuesta es clara y lo hemos venido diciendo a lo largo de toda esta reseña. El nuevo juego de Inti Creates es una auténtica carta de amor a todos los que tienen cariño por los run & gun que se estaban lanzando a inicios de los años 2000. Sí, así de específico es este trabajo, pues recordemos que el género se vino modificando a lo largo de los años y muy probablemente, dicha época fue la última en la que las grandes compañías lo voltearon a ver, lamentablemente. ¿Es buena idea tomar este Gunvolt para entrarle a la serie? Sí, seguro, aunque yo más bien te recomendaría tomar al primer Gunvolt Chronicles o mejor aún, a los dos primeros Azure Striker Gunvolt.