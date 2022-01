Microsoft sigue trabajando para expandir su oferta de juegos. Con la adquisición de compañías como ZeniMax y Activision Blizzard, franquicias como DOOM, The Elder Scrolls, Overwatch y Call of Duty ahora forman parte del extenso catálogo de Xbox. Sin embargo, esto no significa que se dejará de invertir en nuevas e interesantes propiedades, todo lo contrario. De esta forma, un reporte indica que un juego estilo Monster Hunter llegará exclusivamente a las plataformas de Xbox en un futuro.

De acuerdo con Jeff Grubb, Certain Affinity, un estudio que ha ofrecido soporte en varios juegos de Halo y Call of Duty, se encuentra trabajando en un título inspirado en Monster Hunter para Xbox, conocido como Project Suerte. Esto significaría que veríamos una experiencia enfocada en el multiplayer, en donde la cacería de algún monstruo sea el enfoque de las partidas.

Junto a esto, fuentes cercanas a Windows Central también apoyan este reporte, señalando que Project Suerte ha estado en desarrollo desde 2020, sería anunciado en el 2023, y estaría disponible un año después. De igual forma, se habla de que Certain Affinity también estaría trabajando en un nuevo modo de juego para Halo Infinite. Aunque no se han proporcionado más detalles sobre este punto, no se descarta la idea de ver un battle royale.

Project Suerte se suma a Project Dragon de IO Interactive, As Dusk Falls de Interior Night, y Contraband de Avalanche proyectos que están en desarrollo en colaboración entre Microsoft y equipos third party. Considerando que este juego sería revelado hasta el 2023, aunque la fecha podría cambiar por cuestiones relacionadas con la pandemia, falta mucho para que veamos información oficial sobre este título.

En temas relacionados, estos son los juegos de Xbox Games With Gold para febrero de 2022. De igual forma, 343 Industries habla sobre el canon de Halo.

Nota del Editor:

La idea de que Xbox tenga su propio juego estilo Monster Hunter suena interesante. Considerando que este título tendría cuatro años de desarrollo para su fecha de lanzamiento planeada, esto significaría que Certain Affinity tendría el tiempo suficiente de crear su propia versión de una de las franquicias japonesas más populares del mercado en el momento.

Vía: Windows Central