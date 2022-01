Este fin de semana finalmente tendremos el primer tráiler oficial para la serie de Halo, pero mientras esperamos, 343 Industries ha soltado unos cuantos detalles interesantes que nos dan una mejor idea sobre qué esperar de este anticipado proyecto. Ya sabíamos que esta serie no formaría parte del canon oficial de los videojuegos, pero eso no quiere decir que no vaya a tener relevancia para el futuro de la franquicia en general.

Alex Wakeford y Frank O’Connor, productores de la serie de Halo, revelaron que esta serie estará ambientada en un universo paralelo al de los videojuegos, sin embargo, sí tomarán inspiración de la obra original para muchos de los elementos que veremos en el show. Gracias a esto, los fans sentirán que en realidad existe una conexión entre la serie y los juegos, aunque por supuesto, sin dañar o interferir con el respectivo universo de cada uno de ellos.

“Básicamente, queremos usar la tradición, la historia, el canon y los personajes existentes de Halo donde tengan sentido para una narrativa lineal, pero también separarlos claramente para que no invalidemos el canon central o hagamos cosas antinaturales para forzar un videojuego en primera persona en un programa de televisión. El canon del juego y su tradición extendida en novelas, cómics y otros medios es central, original y continuará intacto mientras hagamos juegos de Halo.”

A pesar de estar inspirada por los juegos, parece que la serie de Halo será su propia bestia por aparte así que no te decepciones si las cosas llegan a desvariar demasiado de cómo lo vimos en la obra original de Bungie.

Nota del editor: Hace sentido que la serie de Halo vaya a existir dentro de su propio universo, y creo que esta fue la decisión correcta. Después de todo, la historia en los juegos ya está bastante avanzada y sería un poco intimidante para quienes van a conocer a Halo debido al show.

Via: Dot eSports