La serie de Halo no será canon

La franquicia de Halo no es extraña a diferentes producciones que expanden sus historias. Desde los videojuegos que cargan con la tarea principal, pasando por libros que ofrecen detalles adicionales, hasta otro tipo de medios que solo los fans más apasionados conocen. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que la serie live action de Paramount+ no será canon.

De acuerdo con Kiki Wolfkill, productora ejecutiva de esta producción, esta es una decisión benéfica para los dos universos. Esto fue lo que comentó:

The upcoming Halo TV show now has its own canon status! It falls under something called the "Halo Silver Timeline".

According to @k_wolfkill, this was done to help protect both the Core Canon and the TV show's story, letting each evolve to best suit the medium that they are on. pic.twitter.com/e3YAv5UDUm

— Halopedia (@Halopedia) December 16, 2021