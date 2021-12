Los indies más esperados

Desde la era de Xbox Live Arcade hace más de una década, hemos sido testigos de cómo las producciones independientes han ido cobrando mayor relevancia, ofreciendo experiencias innovadoras y arriesgadas que han tenido un gran impacto en la comunidad gamer.

En la más reciente emisión de Nintendo referente al Indie World, se dieron a conocer detalles de títulos que se estrenaron por sorpresa el día del referido acontecimiento y otros que arribarán el siguiente año, prometiendo un deleite tanto a nivel visual como jugable y que conviene tener en el radar para darles una oportunidad.

Chicory: A Colorful Tale finalmente ha aterrizado en la eShop de la gran N y nos ofrece una aventura donde el principal objetivo es colorear y descifrar acertijos. Vale la pena mencionar que la música corre a cargo de Lena Raine, quien ha colaborado en las bandas sonoras de Minecraft y Celeste.

Los amantes del skating, podrán disfrutar de OlliOlli World, una experiencia de patinetas en dos dimensiones que ha cosechado grandes éxitos con sus entregas previas. Por su parte, el creador de Coffee Talk, buscará enganchar a sus fans con una travesía musical sobre el amor y la pérdida, denominada Afterlove EP.

WayForward dio a conocer detalles adicionales sobre River City Girls 2, incluyendo nuevos movimientos, mayores zonas de exploración y una historia más profunda con ramificaciones para cada uno de sus personajes. Al igual que ocurrió con su predecesor, Limited Run Games se encargará de distribuir la edición física para los coleccionistas.

El aclamado Omori, un sobresaliente RPG por turnos que apela a la esencia de Undertale y que ha sido todo un fenómeno en computadora, será adaptado a la consola híbrida de Nintendo. Por otro lado, Aliisha – The Oblivion of Twin Goddesses, se centrará en la solución de puzzles bajo el modo cooperativo.

La cereza del pastel la puso Sea of Stars, el cual a pesar de que llegará hasta finales del siguiente año, ha generado mucha expectativa por ser la precuela del aclamado The Messenger. En contraparte, no hubo ninguna noticia sobre el esperado Hollow Knight: Silksong.

La irrupción de videojuegos indies ha sido un factor determinante en las experiencias jugables durante los últimos años y aunque la gran cantidad de títulos hace que algunos de ellos pasen desapercibidos, siempre habrá otros que servirán para establecer un punto de inflexión en la industria y ser la revelación de 2022.

