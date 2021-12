Alertan sobre un bug que borra tu progreso en Halo Infinite

Halo Infinite debutó la semana pasada, y tanto los jugadores como la crítica especializada quedaron muy contentos con el producto final. Por supuesto, no es un juego perfecto y también tiene sus errores, aunque la mayoría de ellos son relativamente inofensivos. Pero hay uno en particular que está borrando el progreso de los jugadores y acá te explicamos cómo podrías evadirlo.

De acuerdo con múltiples publicaciones en los foros de resetEra y Halo Waypoint, los usuarios de Xbox y PC se están encontrando con un extraño bug, el cual provoca que el juego cargue la campaña en tercera persona y posteriormente rompe por completo los archivos de guardado.

Al querer regresar al menú principal, mencionan que la campaña no les carga y aparece un mensaje diciendo que su progreso es del 0%. Aparentemente, este problema tiene que ver con el hecho de que el juego quiere iniciar sesión dos veces, algo que normalmente ocurre después de haberlo retomado con Quick Resume, cuando se desconecta el internet o cuando se conecta un segundo control.

Este bug también afecta al apartado multiplayer, aunque por el momento parece que no borra tu progreso con este tema. Para evadirlo, usuarios recomiendan no suspender el juego con Quick Resume, ni conectar un segundo control o conectar y desconectar constantemente el control principal. De momento no hay algún método probado para activarlo, pero tiene que ver con algunas de las cosas que te mencionaba anteriormente.

Nota del editor: A diferencia de otros juegos, la verdad es que Halo Infinite debutó en muy buen estado pero definitivamente tuvo sus complicaciones. Esperemos que 343 Industries pueda poner manos a la obra lo más rápido que puedan y corregir todos estos problemas a la brevedad.

Via: IGN