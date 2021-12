Halo Infinite finalmente se encuentra disponible en todo el mundo, lo que significa que muchísimos fans ya le pusieron encima las manos a la campaña de este anticipado título. Como seguro ya sabes, es posible desbloquear accesorios cosméticos para el multiplayer en su modo historia, pero 343 Industries advierte que hay un problema relacionado con la función Quick Resume de Xbox Series X|S, y recomiendan no utilizara por ahora.

Brian Jarrard, director comunitario de Halo Infinite, advirtió que algunos de los objetos cosméticos para el multiplayer que desbloquees en la campaña podrían no aparecer en el menú si es que estás offline o desconectado de los servicios, algo que normalmente ocurre después de haber utilizado el Quick Resume.

The team is aware and we will eventually have a retroactive fix (you will get the cosmetics youve earned). For now, I recommend not continuing a Quick Resume session and making sure you’re online before venturing into Zeta Halo. Thank you! (2/2)

— Brian Jarrard (@ske7ch) December 8, 2021