A raíz de todo lo que está ocurriendo dentro de Activision Blizzard, los empleados de esta compañía finalmente decidieron arrancar con el proceso que les permitiría sindicalizarse. De acuerdo con información de The Washington Post, varios trabajadores del estudio ya han confirmado en redes sociales la recepción y firma de la autorización que daría inicio a este trámite, con el cual buscarían formar un sindicato mediante la Communications Workers of America.

Richard Hoeg, abogado y anfitrión del podcast Virtual Legality, explicó cómo funcionaría todo este proceso a Eurogamer:

Adicionalmente, el grupo ABK Worker’s Alliance estará llevando a cabo una huelga así como la publicación de un crowdfunding en el sitio GoFundMe, que tiene como objetivo crear un fondo monetario para apoyar a todos los trabajadores que puedan verse afectados por esta manifestación. Al momento de redacción, esta petición lleva cerca de $90 mil dólares recabados con una meta de $1 millón de dólares.

Today, the ABK Worker’s Alliance announces the initiation of its strike. We encourage our peers in the Game Industry to stand with us in creating lasting change. For those who wish to join in solidarity, please consider donating to our Strike Fund.https://t.co/IauGyxuLYG

— ABetterABK 💙 ABK Workers Alliance (@ABetterABK) December 9, 2021