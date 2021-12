Ya lograron hackear el PS4 y el PS5 podría seguir después

Hace unas cuantas semanas te platicamos que un grupo de hackers ya había logrado encontrar un importante exploit en el PlayStation 5, el cual les permitiría “hackear” la consola. Bueno, pues esto ya sucedió pero con el PlayStation 4, aunque el mismo método para violar la seguridad de esta consola podría funcionar también con la nueva máquina de Sony.

Los hackers SpecterDev, Chendochap, y Znullptr han lanzado POOBs4, un jailbreak que funciona con la versión 9.00 del PS4. Esencialmente, funciona como un pendrive formateado en exFAT pero con ciertas modificaciones para poder acceder al sistema a nivel kernel.

9.00 is up. Again, grats to ChendoChap, fast work and great exploit (and @sleirsgoevy for webkit)https://t.co/9OyNNNxIN2

— Specter (@SpecterDev) December 13, 2021