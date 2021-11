Hackers descubren importante exploit en el PS5

Un grupo de hackers que se hace llamar a sí mismo Fail0verflow reveló el día de hoy que ya están ” nada” de romper la seguridad del PlayStation 5. Vía Twitter, el colectivo afirma haber obtenido acceso a las root keys internas del PS5, las cuales son utilizadas para descifrar el firmware de la máquina.

Translation: We got all (symmetric) ps5 root keys. They can all be obtained from software – including per-console root key, if you look hard enough! https://t.co/ulbq4LOWW0

— fail0verflow (@fail0verflow) November 8, 2021