Guardians of the Galaxy 3 comienza sus filmaciones

Guardians of the Galaxy Vol. 3 ha sido una de las películas más controversiales del MCU. Desde del despido de James Gunn, pasando por una campaña por parte de los fans y actores, en donde se pedía el regreso del director, hasta todos los retrasos y cambios que la pandemia y la agenda de Gunn provocaron. Sin embargo, parece que por fin todo avanzará de correctamente. De esta forma, el día de hoy se ha confirmado que ya han comenzado las grabaciones de Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Gunn compartió un mensaje en donde revela que por fin está listo para hacer que esta espera cinta sea una realidad. Junto a sus palabras, también se compartió una foto del elenco. Esto fue lo que se comentó:

“Ha sido un viaje extraño, largo y, a veces, desafiante para llegar aquí, pero los obstáculos en el camino solo han hecho que este momento sea más feliz. De vuelta al set con mi familia de Guardianes durante el primer día de rodaje”.

It’s been a strange & long & at times challenging journey to get here, but the obstacles along the way have only made this moment more blissful. Back on set with my Guardians family for the first day of shooting #gotgvol3 pic.twitter.com/DrF8ZV8bvz — James Gunn (@JamesGunn) November 8, 2021

Guardians of the Galaxy Vol. 3 no solo nos presentará una vez más a Star-Lord, Gamora, Drax, Groot y a Rocket, sino que introducirá a Adam Warlock, interpretado por Will Poulter, al extenso universo del MCU. Esta cinta llegará a los cines el próximo 5 de mayo de 2023.

Nota del Editor:

Es bueno ver que Guardians of the Galaxy Vol. 3 por fin será realidad. Considerando que James Gunn no tiene planes para una cuarta película, este probablemente sea el final de estos personajes. Solo esperemos que sea una conclusión satisfactoria.

Vía: James Gunn