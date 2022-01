Por años, la serie de Halo era un proyecto que en cualquier momento pudo ser cancelado. Sin embargo, en el 2021 se reveló sustancial información sobre esta producción, y se confirmó una fecha de estreno. Después de un par de teasers, se ha confirmado que el primer tráiler de la serie de Halo llegará este fin de semana.

Por medio de la cuenta oficial de Pablo Schreiber, actor encargado de interpretar a Master Chief, se ha confirmado que el primer tráiler de la serie de Halo será transmitido este domingo, durante el medio tiempo del juego de campeonato de la AFC, el cual se transmitirá por Paramount+ y CBS.

Catch the OFFICIAL TRAILER FOR @HaloTheSeries this Sunday at halftime of the AFC Championship Game on @paramountplus and @CBS pic.twitter.com/Bbzuvnjg4V

— Pablo Schreiber (@schreiber_pablo) January 25, 2022