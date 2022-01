No cabe duda alguna que Halo Infinite es el juego más popular de toda la franquicia, y parece ser que también fue el más exitoso. Esto lo decimos porque de acuerdo con 343 Industries, la más reciente entrega en la popular franquicia de disparos ya fue jugada por 20 millones de jugadores hasta la fecha, y contando.

La noticia fue compartida vía la cuenta de Twitter oficial de Halo, en donde se publicó el siguiente mensaje:

With over 20 million Spartans joining us so far, we’re thrilled to announce that #HaloInfinite is the biggest launch in Halo franchise history!

Thank you, everyone, for joining us on the next step in this great journey. pic.twitter.com/d4EIsvWYVr

— Halo (@Halo) January 25, 2022