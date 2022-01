Tras la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, existe cierta preocupación por los usuarios de PlayStation debido a que múltiples franquicias de este publisher podrían ser exclusivas de Xbox. Call of Duty es una de las más importantes, y de acuerdo con Phil Spencer, tienen intenciones de seguir lanzando estos juegos en consolas de la competencia. Pero, ¿hasta cuándo? Un nuevo reporte parece habernos dado la respuesta.

De acuerdo con información de Bloomberg, fuentes cercanas dentro de Activision han confirmado que la compañía está comprometida a seguir lanzando juegos de Call of Duty en consolas de PlayStation hasta por lo menos 2023. Esto incluye el lanzamiento de este año, el del próximo y la secuela de Warzone. Después del estreno de estos tres juegos, ni siquiera los propios empleados de Activision saben qué podría pasar.

Sí, Spencer dijo que no quieren alejar a los jugadores de PlayStation de Call of Duty, o mejor dicho, dijo que no tenían intenciones de hacerlo. Esto quiere decir que la situación podría cambiar en cualquier momento, y aunque inicialmente sí respetarán todos los acuerdos entre Sony y Activision, una vez que la adquisición se haya concretado oficialmente, Xbox podría convertirse en el único hogar para los juegos de Call of Duty.

Nota del editor: Suena como algo difícil, mas no imposible, que Call of Duty se convierta en una franquicia exclusiva de Xbox. Después de todo, Microsoft no gastó una millonada para que sus propios juegos estén saliendo en consolas de la competencia. Ya vimos lo que sucedió con Bethesda, y el caso de Activision no creo que sea muy distinto.

Via: Bloomberg