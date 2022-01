El día de hoy se dio a conocer la respuesta oficial de Sony ante la compra de Activision Blizzard. Aquí, los directivos les pedían a Microsoft respetar los acuerdos existentes. Ahora, Phil Spencer, jefe de Xbox, ha emitido un comunicado en donde no solo asegura que este será el caso, sino que los juegos de Call of Duty seguirán llegando a las consolas de PlayStation.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Spencer aseguró que todos los contratos entre Activision Blizzard y Sony previos a la adquisición de la compañía serán respetados, y tiene el deseo de que los juegos de Call of Duty sigan disponibles en las consolas de PlayStation. Esto fue lo que comentó:

Had good calls this week with leaders at Sony. I confirmed our intent to honor all existing agreements upon acquisition of Activision Blizzard and our desire to keep Call of Duty on PlayStation. Sony is an important part of our industry, and we value our relationship.

— Phil Spencer (@XboxP3) January 20, 2022