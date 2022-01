Hace unos cuantos meses, se dio a conocer que Call of Duty: Warzone tendría un nuevo sistema anti-trampas conocido como Ricochet, el cual aparentemente ayudaría a limpiar al juego de todos los hackers. Inicialmente se creyó que dicho sistema sí había tenido un impacto positivo en el battle royale, pero ahora parece que las cosas están peor que nunca.

Sucede que en redes sociales y foros, los usuarios están quejándose constantemente de la enorme cantidad de tramposos que hoy en día abundan en Warzone. Aunque Activision prometió que ya estaban trabajando en mejorar el estado de este juego, así como el de Call of Duty: Vanguard, de momento todavía es posible encontrarnos con cosas como esta:

I GUESS THERES FLYING CARS WITH CHEATERS ON THEM LMFALFJMKSAJGFKNGKNG pic.twitter.com/0jm1n2TkUG

— Thomas (@IntechsTV) January 19, 2022