La franquicia de Call of Duty actualmente se encuentra en un muy mal estado. Vanguard no solamente vendió relativamente mal a comparación de otras entregas de la saga, sino que Warzone también está perdiendo jugadores a un ritmo sin precedentes. Activision sabe que las cosas no están muy bien, y mediante un nuevo comunicado, se han comprometido a resolverlo.

Por si no lo sabías, desde que debutó el nuevo mapa de Warzone, Caldera, los jugadores han estado experimentando todo tipo de problemas técnicos, inclusive en consolas de nueva generación. Vanguard también ha tenido un sinfín de errores relacionados al cross-play, y parece que Sledgehammer Games tampoco ha hecho un muy buen trabajo añadiendo mapas y modos al shooter. Esto debería de cambiar dentro de poco, o al menos así lo mencionó Activision.

A message to our community. pic.twitter.com/a4xJTxVuGF — Call of Duty (@CallofDuty) January 13, 2022

Activision asegura que están escuchando de cerca a la retroalimentación de los fans, y prometen que se estarán lanzando actualizaciones constantemente para lidiar con algunos de los problemas mencionados. De hecho, hace unos cuantos días se lanzó un nuevo parche para Warzone, el cual aparentemente redujo algunos de los problemas en consolas de PlayStation.

Nota del editor: Es una lástima que Call of Duty haya caído tan bajo estos últimos meses, especialmente cuando Warzone dominó durante prácticamente toda la pandemia. Parece que los problemas internos de Activision ya se están viendo reflejados en sus juegos, y ojalá puedan recuperarse dentro de poco.

Via: Activision