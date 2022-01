Spider-Man: No Way Home ya se encuentra disponible en los cines de todo el mundo, pero antes de su estreno, Sony y Marvel tuvieron que ser extremadamente cuidadosos con el tema de las filtraciones. Había muchísima expectación en torno a esta película, y Willem Dafoe, quien regresó como el Duende Verde, detalló cómo fue que ambas compañías lograron mantener tantos secretos bajo la manga.

Platicando en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Dafoe reveló los procedimientos que Sony y Marvel llevaron a cabo en la producción de No Way Home para evitar las filtraciones:

“Lo hicieron de una increíble manera. Estas películas de Marvel tienen una sensacional base de fans. La gente tiene mucha curiosidad cuando se trata de estas películas. Incluso cuando las están produciendo, ya todos quieren saber qué está pasando. Sony y Marvel decidieron que algunos de los elementos para Spider-Man: No Way Home fueran un secreto. Cuando yo iba al set de filmación, me envolvían en una capa negra y siempre me mantenían en un auto con los vidrios polarizados. No querían que fuera a salir a ninguna parte porque no querían que nadie supiera que yo estaba en la ciudad filmando esta película. Y no pensé que funcionaría, pero sí funcionó. Antes de que se estrenara la película soltaron los tráilers. Fue genial.”

Aun con estos esfuerzos, pocos días antes de su estreno se filtraron varios elementos clave de No Way Home que al final resultaron ser completamente verdaderos. De igual forma, la comunidad disfrutó muchísimo de esta película, la cual se convirtió oficialmente en la más taquillera de todo México.

Nota del editor: Creo que Marvel siempre ha hecho un buen trabajo al momento de lidiar con las filtraciones. Con el estreno de Dr. Strange in the Multiverse of Madness este año, deberán ser todavía más cuidadosos pues parece que tendremos un montón de cameos de diferentes franquicias.

