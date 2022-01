Spider-Man: No Way Home no solamente fue un éxito con la crítica y los fans, sino que ahora también se ha convertido en la película más taquillera en la historia de México. Anteriormente este récord le pertenecía a Avengers: Endgame, pero las cosas dieron un giro con la llegada de la más reciente aventura del arácnido a la pantalla grande.

La noticia fue compartida vía Twitter por la cuenta oficial de Sony Pictures México, en donde compartieron el siguiente mensaje:

¡Estamos de fiesta! 🕸️🥳🕷️ #SpiderMan #SinCaminoACasa es ahora la película #1 en taquilla en México ¡de todos los tiempos! No te quedes fuera de este fenómeno, celebra con nosotros y disfrútala (nuevamente) exclusivamente en cines. pic.twitter.com/5uHUWZk40M — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) January 14, 2022

La noticia es particularmente sorprendente porque la pandemia del COVID-19 ganó fuerzas con la llegada de la nueva variante Ómicron. A diferencia del año pasado, los cines en México siguieron adelante con sus actividades habituales aunque por supuesto, respetando los nuevos lineamientos de salubridad para evitar más contagios. De acuerdo con un comunicado oficial, nos informan que No Way Home ha recabado un total de mil 478 millones de pesos en la taquilla mexicana hasta el momento.

Si todavía no estás cómodo saliendo a los cines para ver No Way Home, entonces no te preocupes que la película eventualmente llegará a servicios de streaming y por acá te damos los detalles al respecto.

Nota del editor: A pesar de su éxito en la taquilla mexicana, se ve como una posibilidad bastante difícil que No Way Home se convierta en la película más taquillera de todos los tiempos en el resto del mundo. La pelea entre Avengers: Endgame y Avatar estuvo bastante reñida por esta posición, y no creo que la nueva cinta del arácnido pueda competirles.

Via: Sony Pictures MX