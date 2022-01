Spider-Man: No Way Home sigue rompiendo récords en taquilla. Sin embargo, debido a los problemas que representa la pandemia, algunas personas no han tenido la oportunidad de ver esta cinta, y esperan con ansias su estreno en plataformas de streaming. Afortunadamente, ya tenemos una fecha estimada para la llegada de esta película a HBO Max.

Pese a que por el momento no hay detalles específicos, Luis Durán, General Manager de HBO Latinoamérica, ha mencionado que en la primera mitad de 2022, ocho de las 10 películas más taquilleras del último año estarán disponibles en HBO Max. Aquí se habla de Fast and Furious 9, así como de Spider-Man: No Way Home.

De igual forma, se espera que esta película esté disponible en Amazon Prime Video, Apple TV y distintos operadores a partir del próximo mes de marzo. Por último, gracias a un contrato entre Sony y Netflix, No Way Home también llegará a una de las plataformas más populares del momento. Aunque aún no hay una fecha clara, se habla sobre un periodo de espera de dos meses, por lo que veríamos esta película de Spider-Man en Netflix y HBO Max entre febrero y marzo de este año.

Lamentablemente, parece que la única plataforma de gran nivel que no tendrá acceso a Spider-Man: No Way Home, será Disney+, aunque esto podría cambiar en una fecha posterior. En temas relacionados, aquí puedes ver el primer detrás de cámaras de esta película. De igual forma, Tom Holland habla sobre su reemplazo para el MCU.

Nota del Editor:

Es bueno ver que una película tan grande como Spider-Man: No Way Home esté disponible en casi todas las plataformas de streaming de una forma bastante rápida. Esto seguramente será un éxito en los respectivos sitios, y le dará un segundo aire de popularidad al más reciente capítulo del MCU.

Vía: Reporte Indigo