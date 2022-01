The Good Smile Company, que hace no mucho tiempo se vio envuelta en una seria polémica, ha diseñado algunas de las mejores figuras de videojuegos y anime de años recientes. Su más reciente obra está inspirada en Fire Emblem: Three Houses y se trata de una figura a escala de Byleth en su versión femenina.

Se trata de una figura a escala 1/7 (aproximadamente 195 milímetros de alto) que tiene una pose dinámica y está armada con su confiable espada. Esta espada viene en dos formas: su versión estándar y su versión especial. A continuación puedes ver unas cuantas imágenes de esta figura:

Las preventas de esta figura ya están disponibles a través del siguiente enlace y deberás pagar un total de $220 dólares por ella. Tendrás hasta el 21 de julio para hacer tu apartado y se estima que los envíos empiecen hasta febrero… de 2023.

Nota del editor: A estas alturas, quiero creer que Nintendo e Intelligent Systems ya se encuentran trabajando en la próxima entrega de Fire Emblem. Hasta la fecha no hemos tenido ningún tipo de rumor o filtración sobre este proyecto, pero al tratarse de una de las franquicias más importantes de la Gran N, seguramente no faltará mucho para tener novedades al respecto.

Via: The Good Smile Company