Good Smile Company, empresa a cargo de las populares figuras de Nendoroid o Figma, se ha metido en un serio problema legal. Básicamente, un par de exempleados están demandando a la compañía por la ‘sexualización’ de menores de edad en el anime, así como otros temas más controversiales.

En concreto, son Guy Brand y James Young-sik Kim quienes presentaron la contrademanda ante Good Smile Company, que anteriormente había demandado a estos dos individuos por ‘un caso descarado de mala conducta corporativa’. Pues bien, Brand y Kim alegan que Good Smile Company está lucrando con figuras de anime ‘sexualizadas’, además de utilizar plataformas de ventas conocidas por tener dueños y usuarios con comportamientos racistas.

