Pese a que no ha pasado ni un solo mes desde que el 2022 dio inicio, la industria de los videojuegos se ha movido bastante. En las últimas semanas, Take-Two, compañía matriz de Rockstar, adquirió a Zynga. Un par de días después, se dio a conocer que Microsoft compró a Activision Blizzard por casi $70 mil millones de dólares. Sin embargo, un insider asegura que este es solo el inicio.

Tom Henderson, un reconocido insider, publicó en Twitter el siguiente mensaje: “parece que las cosas apenas están empezando”, acompañado del emoji de los ojos abiertos, el cual es usado como una forma de insinuar algo importante. Esto fue emitido momentos después de la compra de Activision Blizzard. De esta forma, los jugadores comenzaron a especular sobre la siguiente gran compra que veremos en la industria.

El insider no reveló si se refería a una compra por parte de Microsoft, o de otra compañía de la industria. Recordemos que esta práctica es muy común en la actualidad. Si bien las adquisiciones grandes como la de Activision Blizzard o Bethesda, llaman mucho la atención, ya que estamos hablando de estudios third party con un gran legado, no hay que olvidar que compañías pequeñas e indies son compradas constantemente, esto fue lo que hizo PlayStation el año pasado.

Aunque por el momento no hay algo oficial, especulaciones señalan que Microsoft ya podría tener su mirada en Ubisoft, EA o alguna otra compañía de este nivel. En temas relacionados, PlayStation por fin ha hablado sobre la compra de Activision Blizzard. De igual forma, estas son las compañías restantes de la industria y sus precios.

Nota del Editor:

Está claro que la compra de estudios no se detendrá. Casi todas las empresas de la industria tienen el potencial de adquirir y ser adquiridas, la cuestión es: ¿quién tiene la billetera para hacer esto? Aunque la resta obvia es Microsoft, alguien más podría sorprendernos en un futuro.

Vía: Comicbook