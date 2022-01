Con la reciente adquisición de Activision Blizzard, muchos se preguntan cuáles son las demás compañías de videojuegos que Microsoft o PlayStation podrían adquirir en un futuro, y sus precios. Para todos los interesados, las empresas restantes no llegan a compararse con los casi $70 mil millones de dólares que se desembolsaron esta semana.

Empresas como Take-Two, Ubisoft, EA, Bandai Namco, SEGA, y más aún están a la disponibilidad del mejor comprador, siempre y cuando se llegue a un acuerdo justo. De esta forma, estas son las empresas de videojuegos que alguien con el suficiente dinero puede adquirir:

-EA: $38 mil millones de dólares

-Take Two: $18 mil millones de dólares

-Nexon: $15 mil millones de dólares

-Bandai Namco: $15 mil millones de dólares

-Embracer: $10.8 mil millones de dólares

-Netmarble $7 mil millones de dólares

-Ubisoft: $7 mil millones de dólares

-Konami: $6 mil millones de dólares

-Square Enix: $5.6 mil millones de dólares

-Capcom: $4.9 mil millones de dólares

-SEGA: $3.6 mil millones de dólares

Como pueden notar, Microsoft pagó casi 10 veces el valor de Ubisoft por la compra de Activision Blizzard. De igual forma, tras la adquisición de Zynga, el valor de Take-Two aumentó a aproximadamente unos $28 mil millones de dólares. Por otro lado, el capital total de Nintendo en estos momentos es de solo $53.79 mil millones.

Queda claro que Microsoft cuenta con una billetera capaz de comprar básicamente cualquier compañía de videojuegos que desee. Sin embargo, esto no es tan sencillo como sacar el dinero y listo. Empresas como SEGA y Square Enix cuentan con protecciones legales que impiden que este tipo de escenarios se hagan realidad. De igual forma, es probable que otras, como Ubisoft, tal vez no vean algún beneficio de una unión de este tipo.

En temas relacionados, los fans exigen que PlayStation compre un estudio de alto nivel. De igual forma, aquí te decimos qué pasó con la propiedad de Sekiro después de la compra de Activision Blizzard.

Nota del Editor:

Aunque en papel se vea que Microsoft tiene una billetera sin fondo, es probable que no la vuelvan a usar tan pronto. No solo la adquisición de Activision Blizzard se tiene que completar, sino que buscar a una nueva compañía no es tan sencillo como solo elegir y ya, tiene que llevarse a cargo el proceso correcto.

Vía: Geoff Keighley