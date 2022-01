Bobby Kotick quiso vender Activision Blizzard a Facebook

Un nuevo reporte asegura que Bobby Kotick, CEO de Activision Blizzard, intentó vender la compañía a Facebook antes de aceptar una oferta por parte de Microsoft. Esto aparentemente sucedió después de las alegaciones de acoso sexual y discriminación. Entre otras cosas, el reporta también revela que Microsoft ya tenía los ojos puestos sobre el publisher desde 2020.

Aunque Microsoft se acercó a Activision Blizzard desde 2020, Kotick no estaba interesado en ese entonces. Un año más tarde, The Wall Street Journal publicó un controversial reportaje en donde afirmaba que Kotick sabía sobre los casos de acoso dentro de la empresa, pero decidió no hacer nada al respecto. Esto provocó que las acciones de Activision Blizzard decayeran hasta en un 15%, por lo que Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming, decidió negociar con Kotick una vez más para adquirir la compañía.

No obstante, Kotick siguió dudando sobre la oferta y prefirió buscar a otros posibles compradores. Fue aquí donde buscó a Meta Platforms, compañía matriz de Facebook, pero no logró llegar a un acuerdo con ellos. Eventualmente, Kotick regresó con Spencer para hablar sobre esta posible adquisición. Ambas compañías estuvieron trabajando para fortalecer el acuerdo que convertiría a Microsoft en una entidad de videojuegos mucho más grande.

Nota del editor: Hubiese preferido que Activision Blizzard se mantuviera como una compañía independiente, pero por lo menos está en buenas manos. Digo, las cosas hubieran sido mucho peores si Meta Platforms la hubiese adquirido, pero al menos Microsoft seguirá con el legado de todas las franquicias de Activision.

Via Bloomberg