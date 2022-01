Con el 2021 ya en el pasado, algunas organizaciones se han encargado de celebrar lo mejor del último año. Cuando hablamos de anime, no hay una organización a gran nivel, estilo los Óscar o The Game Awards. De esta forma, cae en las manos de Crunchyroll ofrecer una premiación que celebre a las mejores producciones de anime. Es así que aquí te presentamos a los nominados a los Anime Awards de Crunchyroll.

En esta ocasión, animes como Jujutsu Kaisen, Attack on Titan, 86 EIGHTY-SIX, ODDTAXI, Ranking of Kings y Sonny Boy se pelean por el premio a lo Mejor del Año. También encontramos a Demon Slayer, Evangelion 3.0 + 1.0 y más en algunas de las categorías adicionales. Aquí puedes conocer a todos los nominados.

Anime del Año

-86 EIGHTY-SIX

-Attack on Titan Final Season Part 1

-JUJUTSU KAISEN (cour 2)

-ODDTAXI

-Ranking of Kings

-Sonny Boy

Mejor Chico

-Senku Ishigami – Dr. STONE Season 2

-Izumi Miyamura – Horimiya

-Odokawa – ODDTAXI

-Bojji – Ranking of Kings

-Ken ‘Draken’ Ryuguji – Tokyo Revengers

-Manjiro ‘Mikey’ Sano – Tokyo Revengers

Mejor Chica

-Vladilena Milizé – 86 EIGHTY-SIX

-Tohru Honda – Fruits Basket The Final Season

-Nobara Kugisaki – JUJUTSU KAISEN (cour 2)

-Sarasa Watanabe – Kageki Shojo!!

-Shoko Komi – Komi Can’t Communicate

-Ai Ohto – WONDER EGG PRIORITY

Mejor Protagonista

-Eren Jaeger – Attack on Titan Final Season Part 1

-Yuji Itadori – JUJUTSU KAISEN (cour 2)

-Joe – MEGALOBOX 2: NOMAD

-Odokawa – ODDTAXI

-Bojji – Ranking of Kings

-Ai Ohto – WONDER EGG PRIORITY

Mejor Antagonista

-Eren Jaeger – Attack on Titan Final Season Part 1

-Tomura Shigaraki – My Hero Academia Season 5

-Yano – ODDTAXI

-Echidna – Re:ZERO -Starting Life in Another World- Season 2

-Ainosuke Shindo / “ADAM” – SK8 the Infinity

-Tetta Kisaki – Tokyo Revengers

Mejor escena de pelea

-Eren Jaeger vs. War Hammer Titan – Attack on Titan Final Season Part 1

-Naruto Uzumaki vs. Isshiki Otsutsuki – BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS

-Yuji Itadori & Aoi Todo vs. Hanami – JUJUTSU KAISEN (cour 2)

-Yuji Itadori & Nobara Kugisaki vs. Eso & Kechizu – JUJUTSU KAISEN (cour 2)

-Elma vs. Tohru – Miss Kobayashi’s Dragon Maid S

-Vivy vs. Yugo Kakitani – Vivy -Fluorite Eye’s Song-

Mejor Director

-Yuichiro Hayashi – Attack on Titan Final Season Part 1

-Sunghoo Park – JUJUTSU KAISEN (cour 2)

-Yo Moriyama – MEGALOBOX 2: NOMAD

-Baku Kinoshita – ODDTAXI

-Shingo Natsume – Sonny Boy

-Shin Wakabayashi – WONDER EGG PRIORITY

Mejor Animación

-Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc

-JUJUTSU KAISEN (cour 2)

-Miss Kobayashi’s Dragon Maid S

-Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Cour 1

-Vivy -Fluorite Eye’s Song-

-WONDER EGG PRIORITY

Mejor diseño de personajes

-Tadashi Hiramatsu – JUJUTSU KAISEN (cour 2)

-Baku Kinoshita and Hiromi Nakayama – ODDTAXI

-Atsuko Nozaki – Ranking of Kings

-Michinori Chiba – SK8 the Infinity

-loundraw (FLAT STUDIO) and Yuichi Takahashi – Vivy -Fluorite Eye’s Song-

-Saki Takahashi – WONDER EGG PRIORITY

Mejor Música

-Hiroyuki Sawano and Kohta Yamamoto – 86 EIGHTY-SIX

-Yuki Kajiura and ‎Go Shiina – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc

-Mabanua – MEGALOBOX 2: NOMAD

-PUNPEE, VaVa, and OMSB – ODDTAXI

-Satoru Kosaki – Vivy -Fluorite Eye’s Song-

-DÉ DÉ MOUSE and Mito – WONDER EGG PRIORITY

Mejor Actuación de Voz (japonés)

-Ayane Sakura – Gabi Braun – Attack on Titan Final Season Part 1

-Yuki Kaji – Eren Jaeger – Attack on Titan Final Season Part 1

-Kiyoshi Kobayashi – Daisuke Jigen (Ep. 0) – LUPIN THE 3rd PART 6

-Natsuki Hanae – Odokawa – ODDTAXI

-Aoi Yuki – Kumoko – So I’m a Spider, So What?

-Kanata Aikawa – Ai Ohto – WONDER EGG PRIORITY

Mejor Actuación de Voz (inglés)

-Brittany Cox – Fena – Fena: Pirate Princess

-Laura Bailey – Tohru Honda – Fruits Basket The Final Season

-Adam McArthur – Yuji Itadori – JUJUTSU KAISEN (cour 2)

-David Wald – Ainosuke Shindo / “ADAM” – SK8 the Infinity

-Matt Shipman – Reki Kyan – SK8 the Infinity

-Anairis Quiñones – Rika Kawai – WONDER EGG PRIORITY

Mejor opening

-Boku no sensou – Shinsei Kamattechan – Attack on Titan Final Season Part 1

-Kaibutsu – YOASOBI – BEASTARS

-VIVID VICE – Who-ya Extended – JUJUTSU KAISEN (cour 2)

-Ai no Supreme! – Fhána – Miss Kobayashi’s Dragon Maid S

-ODDTAXI – Skirt and PUNPEE – ODDTAXI

-Cry Baby – Official HIGE DANdism – Tokyo Revengers

Mejor ending

-Shogeki – Yuko Ando – Attack on Titan Final Season Part 1

-Yasashii Suisei – YOASOBI – BEASTARS

-Shirogane – LiSA – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc

-Nai Nai – ReoNA – SHADOWS HOUSE

-Infinity – YUURI – SK8 the Infinity

-Ganbare! Kumoko-san no Theme – “Watashi” (VA: Aoi Yuki) – So I’m a Spider, So What?

Mejor Acción

-Attack on Titan Final Season Part 1

-Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc

-JUJUTSU KAISEN (cour 2)

-SSSS.DYNAZENON

-Vivy -Fluorite Eye’s Song-

-WONDER EGG PRIORITY

Mejor Comedia

-DON’T TOY WITH ME, MISS NAGATORO

-Heaven’s Design Team

-Komi Can’t Communicate

-Life Lessons with Uramichi Oniisan

-Miss Kobayashi’s Dragon Maid S

-ODDTAXI

Mejor Drama

-86 EIGHTY-SIX

-Fruits Basket The Final Season

-Kageki Shojo!!

-ODDTAXI

-To Your Eternity

-WONDER EGG PRIORITY

Mejor Romance

-BEASTARS

-Fruits Basket The Final Season

-DON’T TOY WITH ME, MISS NAGATORO

-Horimiya

-Komi Can’t Communicate

-The Duke of Death and His Maid

Mejor Fantasia

-Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation (Cour 1)

-Ranking of Kings

-That Time I Got Reincarnated as a Slime (Season 2)

-The Case Study of Vanitas

-To Your Eternity

-WONDER EGG PRIORITY

Mejor Película

-BELLE

-Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time

-Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train

-Josee, the Tiger and the Fish

-Shirobako the Movie

-Words Bubble Up Like Soda Pop

Todos los interesados pueden votar por su anime favorito aquí. Las votaciones terminan hasta el próximo 25 de enero de 2022. Los Anime Awards de Crunchyroll se llevarán a cabo el próximo 9 de febrero. En temas relacionados, más spin-offs de Jojo’s están en camino. De igual forma, ya hay fecha para la segunda temporada de Rent A Girlfriend.

Vía: Crunchyroll