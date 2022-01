En 2005, Dwayne “The Rock” Johnson apareció en la película de DOOM. En 2018, el ex-luchador protagonizó la adaptación de Rampage. Ahora, el día de hoy se ha dado a conocer que el actor una vez más se adentrará en el mundo de las adaptaciones de videojuegos, con un proyecto que tiene emocionado a La Roca.

En una reciente entrevista con Men’s Journal, Johnson reveló que está trabajando en una nueva adaptación de un videojuego para la pantalla grande. Sin embargo, no puede compartir detalles adicionales, ya que la revelación oficial de este proyecto se llevará a cabo en algún punto de este año. Esto fue lo que comentó al respecto:

“No puedo decir de qué juego en particular se trata, pero habrá un anuncio este año. Vamos a llevar a la pantalla uno de los juegos más grandes y más potentes, uno al que he jugado durante años. Estoy muy emocionado por llevarlo a los fans de todo el mundo. Por supuesto, vamos a hacer lo correcto con nuestros amigos jugadores, pero en realidad sólo vamos a hacer una gran película”.

Aunque en la misma entrevista Johnson mencionó ser un gran fan de la serie de Madden, es muy probable que no veamos una película inspirada en la franquicia de fútbol americano de EA. Considerando que se habla sobre una de las series más populares de la industria, es muy probable que el actor se esté refiriendo a Fortnite.

Recordemos que La Roca ya ha trabajado con Epic Games, y actualmente este actor está a cargo del papel de The Foundation, personaje importante en la historia general del battle royale. Por el momento no hay más información al respecto, pero en algún punto del 2022 sabremos de qué proyecto está hablando Johnson. Quizás durante Summer Game Fest tengamos las respuestas que buscamos.

En temas relacionados, Fortnite ha introducido tornados estilo Battlefront 2042. De igual forma, los tramposos han regresado a Fortnite.

Nota del Editor:

Una película de Fortnite suena interesante. Sin embargo, no se descarta ver algo relacionado con Call of Duty, u otra franquicia popular. Quizás Among Us sea la película de la que La Roca está hablando. Esperemos tener una respuesta lo más pronto posible.

Vía: Men’s Journal.