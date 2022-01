Desde hace un par de semanas se ha rumoreado que la retrocompatibilidad del PS5 está a punto de suceder. Sin embargo, todas las pruebas han demostrado ser un simple error de la PlayStation Store. Ahora, recientemente se describió que el símbolo del PS3 apareció momentáneamente en las consolas de PS4 y PS5, pero esta historia tiene un desenlace que ya muchos conocen.

El día de ayer, varios usuarios de Twitter reportaron que los trofeos del PS3 comenzaron a aparecer en diversos juegos. Sin embargo, esto resultó ser un error de la PlayStation Network, ya que el progreso de los títulos de PS4 simplemente desapareció. Esto dio como resultado una serie de especulaciones por parte de los fans, quienes compartieron en redes sociales una serie de imágenes que le daban falsas esperanzas a los jugadores.

PS4 trophies aren’t working and for many people they’re showing up as PS3 games 🤔🤔🤔 #PlayStation pic.twitter.com/wUhjmsccgQ

— Hunter 🎮 (@NextGenPlayer) January 25, 2022