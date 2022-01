Después de meses de torneos en línea, el pasado fin de semana se llevó a cabo el CDL Kickoff Classic, un evento de la Call of Duty League, el cual representó el regreso a las competencias en persona. Aunque este evento se planeó como una celebración de este eSport, los jugadores comenzaron a criticar severamente la falta de medidas de salubridad para evitar el COVID-19.

Este evento marcó el primer evento competitivo de la temporada de Call of Duty: Vanguard, y fue el centro de atención de varias críticas por parte de los jugadores profesionales. En específico, James “Clayster” Eubanks, de los Subliners de Nueva York, realizó una serie de tweets en donde dejó en claro la falta de fuertes medidas para la pandemia. Esto fue lo que comentó:

Absolute breakdown from the CDL to only require 1 negative test on Thursday for players and have zero rules for fans (even though we pushed for no fans, daily testing for players/staff) and of course there's a ton of positive tests coming from this weekend. So braindead.

— NYSL Clayster (@Clayster) January 25, 2022