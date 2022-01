Lamentablemente, se ha dado a conocer que Peter Robbins, la voz original de Charlie Brown en Peanuts a lo largo de los años 60, falleció la semana pasada a causa del suicidio. El actor tenía 65 años, y sufría de trastorno bipolar y esquizofrenia paranoide.

Robbins comenzó a prestarle su voz a Charlie Brown desde 1963, en un especial no finalizado de Peanuts. Sin embargo, su primera aparición oficial como este personaje fue en 1965 en A Charlie Brown Christmas. A lo largo de esta década, el actor le prestó su voz a este personaje, y su último papel como el niño animado fue en A Boy Named Charlie Brown de 1969.

La carrera de Robbins no terminó en los 60, ya en años posteriores apareció en The Donna Reed Show, The Munsters, y The Farmer’s Daughter. Sin embargo, tras su participación en My Three Sons en 1972, el actor abandonó esta profesión, aunque apareció en especiales de Peanuts en 1985 y 1990.

Que en paz descanse, Peter Robbins.

Vía: Comicbook