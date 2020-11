Review – Call of Duty: Black Ops Cold War

Otra robusta entrega

Nuevo año, nuevo Call of Duty. Por supuesto, ni siquiera la pandemia y todo lo que ha pasado en este caótico 2020 iban a detener la llegada de una nueva entrega de esta tradicional serie, la cual, a diferencia de muchas otras, ha encontrado la manera de al menos en lo comercial, seguir siendo sumamente relevante con sus estrenos anuales. Es turno de que Treyarch, en una fuerte colaboración con Raven Software, traiga de vuelta a la querida subserie de Black Ops. Lo interesante de este asunto es que estamos regresando a la raíces de un concepto que francamente nos voló la mente con aquel título que en 2010 salía durante la era del Xbox 360 y PS3, y que posteriormente recibió secuelas que para nada seguían su misma línea. Call of Duty: Black Ops Cold War retoma el concepto del espionaje y conspiraciones que se dieron justamente durante la Guerra Fría, asunto que me tenía muy emocionado pero que al menos en mi caso, no terminó por cumplir del todo.

Me parece que es importante aclararte que cuando digo que en mi caso, Call of Duty: Black Ops Cold War no terminó por cumplir, me refiero enteramente a lo que es su campaña. Sí, para mi es la parte más importante de cada entrega de Call of Duty, misma que desde hace unos cuantos años, he venido disfrutando cada vez menos, esto luego de haber sido un intenso fanático desde que la franquicia nació. En mi opinión, Call of Duty: Black Ops de 2010 cuenta con la mejor campaña de toda la serie. Su concepto, gran diseño de misiones y claro, espectacular historia, lo convirtieron en uno de esos juegos que jamás olvidaré. Al enterarme de que finalmente tendría una secuela en forma, no pude evitar sentir una gran emoción que claro, se apagó en poco tiempo. Como sea, tenemos que aceptar que de nueva cuenta, los estudios de Activision nos están entregando un producto robusto, pues además de su modo para un jugador, cuenta con sólidos modos multiplayer que indudablemente se robarán muchas horas de tu tiempo.

Guerra Fría que decepciona

Finalmente se decidieron por dejar la mal lograda ciencia ficción de cosas como Black Ops 2, 3 y 4, para regresar a lo que hacía tan interesante a esta subserie desde un inicio. Justo como su nombre lo indica, en Call of Duty: Black Ops Cold War regresamos al teatro de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, conflicto que por supuesto, tuvo al mundo al borde la aniquilación total en más de una ocasión. Sin duda alguna, un súper interesante periodo de nuestra historia reciente que increíblemente no ha sido tan explotado dentro del medio.

En la campaña para a un jugador tomamos el control de un personaje conocido como Bell, el cual, puedes personalizar al inicio de la aventura, eligiendo cosas como su pasado, nombre y hasta estilo de combate. Así es, Call of Duty: Black Ops Cold War es un Call of Duty que en varias ocasiones se sale de la tradición, como por ejemplo, estos elementos de creación de personaje que me recordaron a cuando inicias un RPG. ¿Importa todo esto? La verdad es que no. Como te digo, el nombre de tu personaje es Bell y punto. Por más que le pongas el tuyo, durante la historia, el resto de los personajes se referían a ti como Bell. De igual forma, elegir un estilo de combate te hará mejor para recargar tu arma o para ser más sigiloso, pero tampoco es algo que de verdad impacte al gameplay.

Regresando al tema de la historia, te cuento que el relato de que Call of Duty: Black Ops Cold War está centrado en 1981 con algunas regresiones al los 60, por ejemplo. Cierto agente soviético tiene en jaque a los estadounidenses y a todo el mundo, pues amenaza con estallar una serie de bombas nucleares en toda Europa. Nuestro trabajo, encontrarlo y detenerlo. ¿Te suena familiar? Evidentemente sí, pues es básicamente el argumento de todos los Call of Duty. Hay un sujeto malo con una bomba que puede matar a miles de personas en un instante. La verdad es que es una profunda decepción ver que de nueva cuenta, tengamos una premisa tan débil y gastada. La verdad es que esperaba algo mucho más complejo en donde viéramos más matices de ambos bandos pero no. Acá están los gringos buenos que salvan el día y los malvados rusos que solo quieren acabar con todo. Qué flojera.

Pero bueno, regresando un poco a la historia del juego, te cuento que nuestro personaje que por cierto, es silencioso y que esto resulta en momentos bien extraños cuando supuestamente tenemos que contestar algo o tomar una decisión, se une a un equipo especial encabezado por Adler, agente de la CIA que creo, es de lo poco rescatable de esta historia. Mason y Woods están de regreso, pero es impresionante lo poco relevante que es su participación. Sobre todo Woods, solo es un matón badass que aporta nada a la narrativa.

Como te decía, habrá contados momentos en los que se te abren árboles de diálogo para interactuar con algunos NPCs, justo como pasa en un RPG occidental. Además, también existen puntos en la campaña en los que deberás de tomar decisiones como por ejemplo, matar o capturar a ese terrorista que estabas buscando. ¿Influye esto en la historia? Pues un poco. Te cuento que Call of Duty: Black Ops Cold War cuenta con dos finales, uno bueno y el otro oscuro. Pero la realidad es que para sacar cualquier de ellos, tan solo basta con que decidas una u otra cosa antes de saltar a la última misión. El resto de tus decisiones solo serán mencionadas superficialmente durante el epílogo.

La estructura de la campaña es algo que también se intentó cambiar en Call of Duty: Black Ops Cold War. En ciertos momentos aparecerás en la base de tu equipo, en la cual, como ya te conté, podrás interactuar con tus compañeros a través de algunos diálogos. Además de esto, cuentas con un pizarrón en el que están las misiones. Desde aquí podrás seleccionar a cuál de ellas ir e incluso hacer un par de secundarias. Sí, este nuevo Call of Duty cuenta con misiones opcionales, el tema es que solo son dos y la verdad, sirven para poco en temas narrativos. Otro elemento nuevo es que puedes revisar evidencia y resolver algunos puzzles con esa información para desbloquear más lore del juego. Igualmente, una idea interesante pero que termina por ser poco relevante para la experiencia.

¿Qué tal están las misiones en sí? Pues… bien, pero no mucho más. Hay una que es parte de estas regresiones al pasado que te conté que nos coloca en medio del conflicto en Vietnam. Me emocioné bastante y de hecho, al ser de las primeras, pensé que sería el inicio de un gran viaje. El resto de ellas las sentí con muy poca personalidad y sin ningún momento memorable como los que hemos visto cuando la serie estaba en sus mejores épocas. Hay una en la que interpretas a un doble agente ruso que debe de hacer una serie de tareas en las oficinas de la KGB. Aquí, el juego se convierte en una especie de Hitman y sin lugar a dudas, es una idea interesante, pero fuera de eso, la verdad es que incluso me cuesta trabajo recordar qué otras misiones hay en la corta campaña. Sí, no sé por qué, pero la historia de Call of Duty: Black Ops Cold War la sentí especialmente corta. Además, creo que en ciertos momentos hay un fuerte abuso de la acción. Como esas películas de Transformers en las que ya no entiendes ni qué está pasando por tanta explosión y destrucción que ocurre a tu alrededor. Al final hay un plot twist igualmente interesante, pero para ese momento, el juego ya me había perdido.

Comencé a jugar la campaña de Call of Duty: Black Ops Cold War con enormes expectativas. Era el momento que había estado esperando desde el gran Black Ops. Sí, estilo de los 80s está bien representado con música y una buena ambientación, y por momentos, todo este ambiente de espías durante la Guerra Fría comienza a alcanzar cosas interesantes, pero lo pobre que es la historia, lo mal logrado del guión y lo plano en general que es el diseño de las misiones con algunas contadas excepciones, me hacen considerar que la campaña de este nuevo Call of Duty es una de las que menos he disfrutado, siendo sin duda alguna, una de las grandes decepciones que me he llevado este año.

Mágico DualSense

Luego de haber pasado un rato peleándome e intentando entender el bizarro sistema de licencias digitales del juego, logré que se comenzara a descargar la versión de PlayStation 5 de Call of Duty: Black Ops Cold War. ¿Por qué elegí esta versión para hacer la reseña? Pues básicamente porque Activision anunció que sacaría provecho de las capacidades del DualSense, asunto que me llenaba de mucha curiosidad. Impresionante es la palabra más correcta para describir lo bien que se siente jugar este título con el nuevo control del PS5.

Call of Duty: Black Ops Cold War echa mano de la vibración háptica del DualSense para hacerte sentir la patada de cada arma de manera distinta, la potencia de una explosión que está ocurriendo a pocos metros de ti, o la vibración que genera el rotor de un helicóptero que atraviesa la jungla vietnamita. Sí, todo eso está súper cool, pero en donde tu cerebro explotará, será cuando sientas la manera en la que se comportan los gatillos adaptables del mando.

Cada arma dentro del juego genera una resistencia diferente en el gatillo derecho con el que disparas. Para nada es lo mismo accionar un M16 que un revolver, por ejemplo. Es muy impresionante la manera en la que tus dedos pueden sentir la fuerza del disparo. Además, el gatillo izquierdo también cambia su comportamiento dependiendo del peso del arma. Apuntar con una pistola de mano, no genera la misma resistencia en el L2 que apuntar con un pesado Sniper. Esto es algo que de verdad, no habíamos visto nunca antes en el medio.

Lo impresionante es que cada arma hace que los gatillos se comporten de manera completamente distinta. Te aseguro que durante tus primeras horas con Call of Duty: Black Ops Cold War, te la pasarás cambiando entre armas para ver qué tal se sienten en las manos. Es como si tuviéramos una enorme variedad de pistolas de juguete listas para ser disfrutadas por nosotros en un abrir y cerrar de ojos. Creo que fuera de lo que es Astro’s Playroom, te diría que el nuevo título de Activision es el que mejor aprovecha todas las capacidades del DualSense. ¿Es más cansado jugar así? Por supuesto. Es mucho más pesado para nuestros dedos estar apretando botones que están cambiando en tiempo real su resistencia. Si por alguna razón esto no es para ti, es posible apagarlo desde las opciones del juego.

En conclusión, creo que simplemente no hay otro lugar para jugar Call of Duty: Black Ops Cold War que no sea el PS5. De verdad, todo se siente como un cambio radical para la forma en la que disfrutamos de los FPS en consola y en general de los shooters. Va a ser muy interesante lo que se siga haciendo con el DualSense en el futuro.

Sólidos modos multiplayer

Como todos sabemos, a la gran mayoría de jugadores el tema de la campaña dentro de un Call of Duty es la cosa menos relevante del mundo. Lo que de verdad les interesa son los modos multiplayer. Call of Duty: Black Ops Cold War aparece con dos pilares muy importantes para todo este asunto, esto claro, en medio de todo el fenómeno en el que se ha convertido Warzone. ¿Vale la pena pagar por este juego solo para tener acceso a estas modalidades? Pues eso dependerá de cada quien, lo que te puedo decir es que a diferencia de todos los riesgos que se tomaron en la campaña, aquí se fueron por un camino sumamente conocido y ya probado.

Iniciando por el multiplayer competitivo, te cuento que puedes esperar lo que siempre pasa en este apartado con los Call of Duty, es decir, tenemos una serie de modos distribuidos en diferentes mapas, así como un sistema de personalización de nuestro equipo y personaje. Algo que tal vez sientas es que el contenido en este apartado no es ta sustancioso, pues solo tenemos ocho mapas a elegir por el momento. De las diferentes modalidades, creo que solo destacaría el VIP Scort, en donde tenemos que escoltar a uno de nuestros compañeros a cierto punto dentro del mapa.

Creo que justamente ahí recae un problema con el multiplayer de Call of Duty: Black Ops Cold War, en que sus modalidades, sean nuevas o no, se limitan a conceptos que hemos visto una y otra vez. Acabar con el equipo contrario, capturar territorios o el clásico captura la bandera. Sí, les ponen toda clase de elegantes nombres para intentar dar el mensaje de que es algo nuevo, pero hay que aceptar que es lo mismo. Sobre el diseño de los mapas, sentí ideas igualmente ya vistas y hasta simplonas por momentos. Creo que en este apartado en específico, se siente un paso hacía atrás si lo comparas con lo que Modern Warfare hizo hace un año.

De lado de los zombies tenemos algo igualmente conocido. Matar a todo muerto viviente que se interponga en tu camino junto con tres amigos más, sin embargo, tenemos un cambio que indudablemente causará algo de controversia. Lo primero que hay que decir es que esta modalidad se lleva a cabo en un solo mapa por ahora, el cual, básicamente es una recreación del que le dio vida a toda esta idea de los muertos vivientes dentro de Call of Duty. Así es, estamos frente a una recreación de aquel mapa que jugamos por decenas de horas en Call of Duty: World at War. Claro que ahora es mucho más grande y conforme avanzas, vas desbloqueando más áreas.

Sobre el elemento que creo, va a causar algo de polémica entre los fans, es que ahora en el modo zombies, pues usar el mismo loadout que tienes en el Multiplayer competitivo. Esto genera que las armas que vas desbloqueando dentro de Zombies, pues pierdan bastante relevancia. Es curioso que hayan tomado esta decisión, pues en efecto y al menos en mi experiencia, sí se siente que el progreso dentro de la modalidad, se muere un poco gracias a que ya traes todos tus trucos y armas del competitivo. Como sea, creo que de todos modos los fans quedarán bastante contentos.

Como te dije al inicio de esta sección, para los apartados multiplayer, los estudios desarrolladores se fueron por algo completamente convencional, al punto de que creo, sí faltó un poco más de propuesta. Claro que los fans probablemente encuentren justo lo que estaban esperando y listo, pero para alguien que esté esperando algún concepto o idea mucho más fresca, veo complicado que aquí se tope con algo de interés. Lo que sí no podemos recriminar es que estamos frente a una sustanciosa cantidad de contenido que seguramente será el centro de atención para la gran mayoría de personas que compren una copia de Call of Duty: Black Ops Cold War.

¿Next Gen?

El año pasado, Call of Duty dio un salto hacia el futuro al finalmente renovar por completo el motor gráfico en el que se hace. Modern Warfare de 2019 nos presentó gráficas considerablemente más avanzadas a las de sus antecesores y sobre todo, un audio sumamente impresionante. Ahora, con Call of Duty: Black Ops Cold War se intenta seguir la misma linea, pues además, estamos frente a un juego que estará estrenando consolas de nueva generación. Desafortunadamente y seguramente por razones relacionadas a la pandemia, estamos frente a un juego lleno de inconsistencias gráficas, bugs y hasta caídas de framerate, esto último como algo impensable para la franquicia en sus pasadas entregas.

La versión next gen de Call of Duty: Black Ops Cold War viene con la novedad del uso de ray tracing para mejorar cosas como su iluminación y reflejos. Sí, hay momentos en los que el juego luce verdaderamente bien y sí te hace sentir que estás en medio de una experiencia de nueva nueva generación, pero en otros, la cosa se viene abajo considerablemente. Texturas en muy baja calidad, así como un modelado de algunos objetos verdaderamente pobre, me hacen pensar que en efecto, le faltó bastante trabajo al título. Ni qué decir de lo mal que lucen cosas como el cabello de algunos NPC, o lo mal logradas que están las animaciones faciales.

La dirección de arte y mezcla de sonido es algo que indudablemente sobresale de esta experiencia. La verdad es que toda la ambientación de los años ochenta y de otras décadas del siglo pasado que visitamos, está muy bien lograda, echando mano de muy buena forma de luces neón y demás elementos muy característicos de aquellas épocas. De igual forma, el audio es algo que te encantará, sobre todo si estás jugando algunas de las versiones de nueva generación de Call of Duty: Black Ops Cold War. Es muy delicada la forma en la que fueron colocados cada uno de los estruendos de explosiones y disparos que nos rodean, además de que la selección musical de los años en los que se desarrolla la historia, es bastante buena.

Desafortunadamente, el juego también cuenta con inconsistencias técnicas bastante importantes, cosa que como te comentaba, es sumamente extraña dentro de un Call of Duty. Me topé en varias ocaciones con bugs de física, sobre todo cuando los cuerpos de los enemigos salían volando por alguna explosión por ejemplo. Además, algunas texturas simplemente no cargaban por momentos y de manera muy sorpresiva, en una de las secuencias de la penúltima misión de la campaña, experimenté una notable caída de framerate.

Es sumamente decepcionante que Call of Duty: Black Ops Cold War se sienta como un paso hacía atrás en términos de presentación audiovisual si se le compara con lo que fue Modern Warfare del año pasado. Es claro que el tema de la pandemia afectó el desarrollo del título y tuvo consecuencias notables y que muy rara vez vemos en entregas de esta franquicia. Claro que existen algunas ventajas de jugarlo en consolas de nueva generación como las que te describí hace unos párrafos, pero la realidad es que si lo colocas lado a lado con las versiones de PS4 y Xbox One, te costará mucho trabajo saber cuál es cuál.

Un paso hacia atrás

Ha sido un año de auténticos locos e indudablemente comenzamos a ver parte de sus consecuencias. Queda claro que el encierro y demás eventos, terminaron afectando de forma importante cómo es que Raven Software y Treyarch llevaron el desarrollo de Call of Duty: Black Ops Cold War, título que indudablemente se siente como un retroceso para la serie si se le compara con lo que fue Modern Warfare el año pasado. A pesar de lo anterior, la verdad es que tenemos que aceptar que también se está entregando un título sumamente robusto en cuanto a contenido, además de que tenemos que destacar el excelente uso que se hizo de las capacidades del DualSense en el PlayStation 5.

Estoy completamente seguro de que los fans más apasionados de la serie quedarán generalmente complacidos con todo lo que ofrece Call of Duty: Black Ops Cold War en conjunto, sin embargo, te puedo decir que si estabas esperando esa gloriosa secuela para Black Ops de 2010, lo más seguro es que te lleves una gran decepción, sobre todo en el apartado de la campaña. La buena noticia es que tanto su modo de multiplayer competitivo, como de Zombies, se seguirán actualizando y dentro de unos meses más, seguro estaremos hablando de un producto con mucha más sustancia en todo sentido.