El lanzamiento de una nueva generación normalmente está acompañado de un par de inconvenientes. Sin embargo, este año ha sido particularmente molesto. Debido a la pandemia del COVID-19, no muchas personas aseguraron un PS5, y aquellos que lo hicieron tal vez no recibieron su pieza de hardware a tiempo, o incluso se sorprendieron al ver otra cosa, menos su esperada consola.

Como sabrán, el día de ayer, 19 de noviembre, por fin se lanzó el PS5 de manera global. Sin embargo, no todos pudieron disfrutar de su consola día uno. Ya les comentamos sobre el asalto a un camión lleno de este hardware en Chile. Ahora, compradores en Reino Unido reportan que Amazon les ha enviado juguetes, comida y todo menos el PS5.

So went to open my PlayStation 5 that I ordered from @AmazonUK and found this! Some one has replaced it with rice!I wish I was joking! Pls RT! pic.twitter.com/VcSNce4Zgo — iamadamsullivan (@iamadamsullivan) November 19, 2020

So, @AmazonUK looks like someone has stolen my (day late) PS5. Right outer box, wrong item. Where can I get help? @AmazonHelp @PlayStationUK pic.twitter.com/qBIZ3RHl1I — Anthony Dickens (@antdickens) November 20, 2020

The exact same thing happened to me, I got a George Foreman grill!

Looked like the box had been opened at some point aswell.

Now I can't get a replacement because there is no stock anywhere in the UK even though I pre-ordered it 2 months in advance! pic.twitter.com/Cmg3BzVhvg — Sam Felts (@Sam_Felts) November 20, 2020

De acuerdo con Eurogamer, varias tiendas de Reino Unido han tenido problemas con las pre-ventas del PS5, y muchos usuarios aún no tienen su consola. En temas relacionados, Sony ya está preparando una respuesta para el Xbox Game Pass. De igual forma, el PS5 superó al Switch en ventas en Japón.

Vía: Eurogamer