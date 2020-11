PlayStation ya está trabajando en una respuesta para Xbox Game Pass

Xbox Game Pass rápidamente se ha convertido en una de las mejores ofertas en la industria de los videojuegos. Gracias a este servicio podemos disfrutar de lanzamiento first party el día de lanzamiento, así como acceder a un gran catálogo de juegos de diferentes generaciones. De esta forma, parece que Sony ya está trabajando en una competidora directa de esta plataforma.

Aunque Sony ya cuenta con PlayStation Now, el cual ofrece tanto juegos por suscripción como funciones como el streaming en PC, el público ha señalado a Xbox Game Pass como la mejor oferta en el mercado. Ahora, en una reciente entrevista con TASS, un medio de Rusia, Jim Ryan, CEO de SIE, ha mencionado que ya están trabajando en algo relacionado con una respuesta al servicio de Microsoft.

Cuando Ryan fue cuestionado sobre cómo piensa responder PlayStation al Game Pass de Microsoft, esto fue lo que respondió:

“De hecho, tenemos noticias en camino, pero no para hoy. Tenemos PlayStation Now, el cual es nuestro servicio de suscripción, y que está disponible en numerosos mercados”.

Aunque por el momento no hay más información, parece que Sony se prepara para anunciar algo importante relacionado con PlayStation Now. Tal vez sea un cambio radical que lo asimile un poco más al Xbox Game Pass. De igual forma, es posible que la PS Plus Collection en PS5 sea expandida. Por el momento solo nos queda esperar a más detalles.

En temas relacionados, por fin se ha abierto la misteriosa puerta de Demon’s Souls, y esto es lo que contiene. De igual forma, teaser sugiere que The Last of Us Part II tendrá más contenido.

Vía: TASS