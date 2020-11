Teaser sugiere que TLOU II podría recibir nuevo contenido

Como seguramente te enteraste, la lista de nominados para The Game Awards ya ha sido revelada y The Last of Us Part II fue nominado en múltiples categorías. Ante esto, varias de las personas involucradas con su desarrollo lo celebraron en redes sociales, y una de estas publicaciones puede que haya revelado una interesante pista sobre futuro contenido para el juego.

Gustavo Santaolalla, compositor del título, agradeció a los fans vía Twitter, donde también mencionó que “Esto era solo el principio”. Poco después, Geoff Keighley, presentador de The Game Awards, citó esta misma frase en otro tweet felicitándolo:

Congrats!!!! “Just the beginning…..” — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 19, 2020

Por supuesto, esto no confirma nada concreto, pero la manera en que Keighley lo escribió deja mucho qué pensar. Recordemos que anteriormente, Naughty Dog dijo que no tenían pensado lanzar DLC ni nada por el estilo, pero las cosas siempre pueden cambiar. O tal vez las palabras de Keighley y Santaolalla hacen referencia a una tercera parte.

